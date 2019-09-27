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助博士人才與產業連接 科技部祭培訓補貼

2019-09-27 16:03中央社 台北27日電

為協助博士人才與產業連接，並讓研究成果能夠擴散，科技部推動高階人才培訓計畫，每人每月補助新台幣6萬元。民國109年預計招收並培訓371名博士。

科技部「重點產業高階人才培訓與就業計畫」（RAISE計畫）即將邁入第3期，科技部表示，109年起執行的第3期計劃將由22家培訓單位共同培訓371名產業博士級人才，提供在職實務培訓，盼能帶動博士進入產業，進一步將研究成果擴散至業界。

科技部說明，RAISE計畫在民國107年到民國109年間分三期辦理，以培訓千名博士與產業連接為目標。主責培訓單位是國內法人及大學，針對博士級人才提供為期1年的在職實務培訓，其中至少6個月為產業界實戰課程，科技部將補助每人每月新台幣6萬元。

根據科技部的資料顯示，第1期計畫培訓357名博士，其中265人結業後順利進入業界，平均月薪達6.5萬元；正在進行中的第2期計劃培訓425名博士，截至8月底，已有20人受聘。

至於第3期計畫，科技部已核定22家培訓單位，共同培訓371名博士，培訓期間從109年1月1日起至12月31日止。

科技部說明，除了網路報名之外，11月起將分別於台南、台中、台北舉行人才甄選面談會，盼能藉此把高科技專業人才留在台灣並投入產業，為業界創造新動能。

台灣以博士畢業生薪資最高，勞退提繳工資平均為6萬7495元。 圖／聯合報系資料照...
台灣以博士畢業生薪資最高，勞退提繳工資平均為6萬7495元。 圖／聯合報系資料照片
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