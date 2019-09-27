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PChome 24h辦限時銷售 馬來西亞商品每日限額免運

2019-09-27 15:17經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

看準東南亞跨境電商發展，網路家庭（8044）旗下PChome全球購物響應經濟部商業司推動的「2019台馬聯合網購節」＊（MYCYBERSALE ASIA）活動，宣布於今（27）日起至10月3日，舉行限時七天的跨境線上銷售活動，推出PChome全球購物全站超過45萬種優惠商品，並精選馬來西亞熱銷商品，活動期間內直送馬來西亞的訂單每日限額免運費。

網家讓馬來西亞的消費者可快速搜尋到台灣熱門商品，下單後直送馬來西亞。網家表示，此次是台灣與馬來西亞首次聯合舉辦「台馬聯合網購節」，希望透過整合兩地的行銷資源挹注，讓東南亞消費者上網跨境買到台灣的優質商品，提升台灣在東南亞各國的跨境電商發展。

馬來西亞自創的網上銷售活動MYCYBERSALE，已經舉辦了多年，今年PChome全球購物透過以往所累積的跨境銷售經驗，找出馬來西亞熱銷的商品類型，包括婦幼商品、3C周邊、生活用品、中文書等類別。

透過銷售數據分析，網家觀察發現，馬來西亞消費者多偏好「多功能、貼心設計、高質感」商品，馬來西亞擁有超過3,200萬人口，其中有近800萬的華人，相較其他產地，台灣的商品具有設計精良且品質佳、價格平易近人的特色，受到眾多馬來西亞華人消費者的喜愛。

此次PChome全球購物以台灣在地同步的價格，將可提供給東南亞消費者更多、更方便、更優質的跨境電商服務。PChome全球購物推出以來，已達成從台灣出貨直送全球104個國家（地區）的目標，目前提供繁體中文、簡體中文和英文三種語言，協助台灣優質的中小企業將質價均優的台灣商品，得以方便且快速地銷售至海外各地，前進東南亞市場。

PChome全球購物2019台馬聯合網購節，超過45萬商品台灣直送馬來西亞。圖／...
PChome全球購物2019台馬聯合網購節，超過45萬商品台灣直送馬來西亞。圖／網家提供
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馬來西亞東南亞跨境電商

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