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台商總會閉幕 陳建仁：考慮在桃園設台商村

2019-09-27 15:10聯合報 記者曾健祐╱即時報導

2019年世界台商總會年會昨在桃園體育大學展開，由蔡英文總統參加開幕式後，今下午閉幕陳建仁副總統也蒞臨，他表示台灣國際處境困難，因為有台商努力讓政府在拓展國際外交有更多機會，還說和桃園市長鄭文燦聊到，未來考慮在桃園設立「台商村」，鼓勵更多台商回國投資。

陳建仁表示，蔡總統上任3年以來執政團隊努力，不管是年金改革、轉型正義、能源轉型，產業創新等，都是很有遠見的社會改革工程，就算國際情勢變化與美中貿易的衝擊，台灣經濟持續穩定成長，成為亞洲四小龍之首，是政府在建設與產業發展打下基礎，支持國家未來10年發展。

陳指出，台商是台灣維持國際競爭力的寶貴資產，政府將持續協助台商佈局營運，提升國際競爭優勢，搭建服務更廣闊的平台；他還說，剛到會場時和鄭文燦聊天，鄭還提到可以在桃園建立台商村，有賴中央、地方積極歡迎台商回國。

陳建仁說，台灣國際處境相當困難，因為有台商努力，政府在拓展國際外交有更多機會，更對現場台商說「你們是守護台灣的重要力量」。

鄭文燦表示，這次台商總會年會在桃園舉辦是桃園的榮幸，他要當台商之友，未來桃園將興建桃園會展中心，有2000多個席次，也是個好地點。

他說，台商建構的網絡是無形的資產，台商和台灣是最真實結合，而且桃園發展驚人，在他當市長至今已經增加20萬人口，是全台增加最快，他也鼓勵台商在桃園置產、投資。

2019年世界台商總會年會昨在桃園體育大學展開，今天閉幕式。記者曾健祐／攝影
2019年世界台商總會年會昨在桃園體育大學展開，今天閉幕式。記者曾健祐／攝影
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陳建仁副總統參加台商總會年會閉幕。記者曾健祐／攝影
陳建仁副總統參加台商總會年會閉幕。記者曾健祐／攝影
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陳建仁副總統參加台商總會年會閉幕。記者曾健祐／攝影
陳建仁副總統參加台商總會年會閉幕。記者曾健祐／攝影
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台商鄭文燦陳建仁

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