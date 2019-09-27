微軟AI研發中心擴建 落成啟用

2019-09-27 14:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



台灣微軟今（27）日宣布2018年成立的亞洲第一個AI研發中心，短短一年多的時間規模擴增，搬遷至兩層樓的新辦公室，加碼投資布局台灣AI產業聚落。在軟硬體整合密不可分的AI時代，微軟將繼續攜手軟硬體產業夥伴，建立下個世代的AI生態系，並透過更前端技術的研發，創造台灣科技產業下一個奇蹟。

經濟部政務次長曾文生表示：「微軟參與台灣產官學的科技合作向來不遺餘力。我們期待今年微軟AI研發中心擴大編制搬遷至新辦公室後，能帶動台灣AI人才與技術再升級，提升台灣競爭力，實現台灣成為亞太AI人才資源庫的願景。」

微軟雲端暨人工智慧部門全球資深副總裁郭昱廷表示，微軟AI研發中心2018年成立後，在短短一年半之內，無論在AI科技發展與商業應用上都做出了相當重要與有價值的貢獻，微軟也從中受益良多。我們看見產業期望以AI開發各種應用方案的需求不斷增加，企業與組織已認知到AI可以改善業務流程，優化傳統營運模式，進而為數位轉型鋪路。

郭昱廷表示，AI解決方案更能進一步協助發展新商業模式，並提升競爭力。市場的進步與動力，在過去一年半推進了微軟擴大台灣AI研發中心的規模，希望帶領業界創建一個完整的AI生態系，並為合作夥伴和客戶創造新商機。我們將持續構建更智慧化的解決方案，並履行Microsoft的宗旨，讓地球上的每一個人和每一個組織，都能實現更多、成就非凡。

微軟AI研發中心執行長張仁炯指出，台灣年輕人展現出的敏銳觀察力、團隊合作能力、豐沛的創意以及跨領域整合邏輯思維，都令人十分驚艷。2018年微軟AI研發中心成立至今已經招募逾百人團隊，很開心能在短時間內擴大規模至兩層樓的辦公環境，讓優秀青年不須離鄉背井，也能進入世界一流團隊工作，接軌國際頂尖資源與先進研發技術。