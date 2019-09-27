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美中新冷戰全面開打！謝金河推崇這位老市長：功力不凡

2019-09-27 12:23聯合報 記者林文義╱即時報導

美中貿易高層級談判下月將在美國華府登場，美國總統川普釋出「會比人們想像的更快」達成協議，大陸商務部證實已與美國完成相當規模的黃豆和豬肉交易並排除加徵關稅，為十月登場的談判營造積極氣氛，不過，財信傳媒董事長謝金河認為貿易戰只是序曲，美中新冷戰全面開打！

謝金河在臉書指出，川普總統在聯合國大會發表演說，把他對全球的看法說了一遍，說來說去，劍直指中國！德國之聲精準解讀這個新架構，說這是「無解的美中新冷戰」。德國之聲說，從貿易，貨幣，金融，科技，學術，軍事，是全方位的圍堵，這場新冷戰將打打停停，持續10年，20年，甚至是更久的持續消耗戰。這是他過去一年多來看到的最精準的解讀。

另一個是前重慶市長黃奇帆，他在演講中對這場美中貿易戰也有深刻的看法。他套用毛澤東的話説「丟掉幻想，準備鬥爭」，正好與習近平的全面鬥爭說互相呼應。黃奇帆說，如果想送點錢來化解，那是幻覺，人家要的是你的命，不是一個阿彌陀佛就可以化解的。可以看出這位在官場身經百戰的老市長，功力不凡。

黃奇帆也論述香港，他認為香港不是上海，深圳可以取代的，他說香港和中國的貿易往來7000億美元，這不是700萬香港人的內在需求，而是因為香港是轉口及離岸的貿易中心。過去40年來，中國引進的外資一半來自香港，香港占中中國引進的外資總量達54%，可以想見香港特殊的經濟地位。黃奇帆等於也提醒中央要謹慎處理香港的問題。

最近中國斷了台灣兩個邦交國，也是美中冷戰的延伸。這場外交角力賽從2017年底巴拿馬及薩爾瓦多與台灣斷交，幾個月後，美中貿易正式開打。這回香港的抗爭，美國國會祭出香港人權與民主法案，參院也通過台北法案。美中雙方各自加碼，台灣很容易被颱風尾掃到，尤其台灣正值敏感的總統大選，這次香港反送中風波，意外香港來「插隊」，台北法案及香港人權與民主法案又在美國國會送出，恐怕又會使新冷戰加劇。

財信傳媒董事長謝金河。取自臉書
財信傳媒董事長謝金河。取自臉書
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香港貿易戰人權

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