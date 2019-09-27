台商回流、反送中影響 9月消費者信心指數房產指標上升

2019-09-27 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布9月消費者信心指數（CCI），總數80.86點，較上月上升1.12點，六大指標四升兩降，下降最多為「就業機會」，顯示國人仍對美中貿易影響景氣，可能拖累就業機會感到不安；上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，總數大幅上升10.6點。中央大學台經中心執行長吳大任分析，台商回流及港資受反送中事件影響來台灣落腳，是房產增溫兩大主力。

上月CCI調查總數為79.74點，較前一月略降1.74點，六項指標全數下降，其中又以就業機會94點下降最多，創2011年1月以來、七年半新低。今日公布的8月指數，總數雖由降轉升，但國人對未來半年就業機會信心總數再降到89.70點，繼續探底。

9月CCI六項分項指標，四項指標上升（物價水準、家庭經濟狀況、購買耐久財、國內經濟景氣) ，兩項指標下降(投資股市時機、就業機會） 。但從絕對水準來看，六項指標有五項偏向皆悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀。（子指標分數在100至200間屬於「偏向樂觀」，子指標分數在0至100間屬於「偏向悲觀」）。

上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果102.25點，較上個月大幅上升10.6點。上升幅度第二的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果51.25點，較上月51.0微升0.25點。

吳大任表示，耐久性財貨主要反映房地產，一般資金在總統大選前會觀望，但近期大規模台商回流，資金回台灣、人也要跟著回台灣，可能會以個人名義購買房地產，「房地產應該是外部因素所造成」。此外，香港反送中抗議持續延燒，可能會有部分港資到台灣尋找落點，房地產就成為重要投資項目。

上升幅度第三指標是「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果90.50點，較上月升0.15點。上升幅度第四的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果86.35點，較上月調查結果上升0.1點。

至於下降幅度最多指標為「未來半年國內就業機會」，調查結果89.70點，再較上月94.0下降4.3點。下降幅度第二的指標是「未來半年投資股票時機」，為65.1點，較上月調查結果下降0.1點，若從長期趨勢圖觀察，此項指標較其他指標變動幅度大，本月已是連續16個月傾向悲觀。