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陸客緊縮衝擊華語導遊 交通部長林佳龍射三箭

2019-09-27 10:52經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

因應中國大陸限縮陸客來台，政府提出秋冬國旅補助及提高外籍旅客來台等計畫因應，希望協助觀光產業升級轉型。但觀光導遊協會日前向交通部長林佳龍陳情，指3萬多名華語導遊「沒被國旅方案照顧到」，林佳龍指示觀光局研議後，預計將提出研究獎助人才培訓計畫、依秋冬國旅補助方案4協助相關公協會、以及輔導及補助華語導遊報考外語導遊等三項措施，協助受衝擊的華語導遊維繫生計並擴大服務市場。

觀光導遊協會理事長許冠濱日前向林佳龍陳情時表示，導遊是觀光產業的第一線，也是觀光產業的勞工階級，甚至是另類「外交人員」，透過接待或引導將台灣的美好介紹給旅客。

許冠濱訴苦，目前導遊人數高達逾4萬2,000人，華語導遊人數就占3萬2,000多人，來台陸客減少，導致多數華語導遊家庭生計受困。

許冠濱感嘆，政府目前實施「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，對旅行社、遊覽車、餐廳、飯店、購物店都有所幫助，但卻遺漏了導遊人員。建議秋冬國旅獎勵計畫，要求旅行社聘用導從事導覽解說服務，並補助導遊考上外語導遊考試，在工作上多一層機會。

據瞭解，林佳龍收到陳情後，隨即指示觀光局加速研商，替受影響的導遊提供「緩衝筏」，避免這些從業人員生計困頓。

根據觀光局目前研議，預計可依秋冬國旅方案4「獎助公協會舉辦活動」協助導遊團體；若導遊團體提出人才培訓等計畫，觀光局也會以獎助方式協助；另外，也將輔導並補助華語導遊考取外語導遊的報名費等。

至於是否要求國旅團體聘用華語導遊，據瞭解，觀光局評估恐因此影響專業國旅領團人員工作機會，反而衝擊更多從業人員，目前對此方案傾向保留，但在林佳龍指示下，仍將持續研議協助導遊人員的相關方案，例如在培訓期間評估補助津貼，另與勞動部商議合作，協助職業工會或個人的培訓人才補助。

陸客不來，華語導遊生計受到嚴重影響，交通部長林佳龍指示觀光局研議後，預計將提出研...
陸客不來，華語導遊生計受到嚴重影響，交通部長林佳龍指示觀光局研議後，預計將提出研究獎助人才培訓計畫、依秋冬國旅補助方案4協助相關公協會、以及輔導及補助華語導遊報考外語導遊等三項措施，協助受衝擊的華語導遊維繫生計並擴大服務市場。　圖／觀光局提供
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