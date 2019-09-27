經濟成長深具潛力的「雙印」 我們認識多少？

2019-09-27 10:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



由於擁有人口紅利優勢，加上基礎建設持續發展，市場潛在商機備受全球矚目，根據IHS Markit最新預測，今年印度、印尼經濟成長率分別為6.1%、5.0%，未來三年可望持續快速擴張，成長率均逾5%。

經濟部發布「雙印經貿市場分析」專文指出，去年印度人口13億人，僅次於中國大陸，印尼則為2.6億人，位居第4，共占全球人口20%；GDP規模分居第7及第16位。（見圖1）

圖1／經濟部統計處提供 分享 facebook

◎今年上半年印度對美、星出口成長（見圖2）

圖2／經濟部統計處提供 分享 facebook

印度今年上半年出口年增2.5%，主要來自化學品及運輸工具出口成長貢獻。

印度主要出口市場為美國，占總出口16.1%，今年上半年因醫藥製劑、渦輪噴射引擎等出口增加，年增5.9%；對新加坡出口年增30.7%增幅最大，主因浮船塢出口增加所致；台灣則排名42，因對我國出口的石油煉製品、鐵合金等貨品減少，年減26.8%。

◎印度以礦產品為進口大宗（見圖3）

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今年上半年印度自全球進口總額2,491億美元，年減0.7%，主要進口貨品以礦產品為大宗，占總進口33.7%，珠寶及貴金屬占13.8%次之，化學品占9.8%位居第三，三項共占57.3%。

在印度進口市場排名前五名，依序為中國大陸（13.5%）、美國（7.4%）、阿拉伯聯合大公國（6.1%）、沙烏地阿拉伯（5.5%）及伊拉克（4.6%） ，台灣則占0.9%，排名第28名。

◎台灣對印度出口以塑橡膠及其製品為大宗（見圖4）

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去年台灣對印度出口額為37.7億美元，年增14.9%，為我國第13大出口市場，占我國出口比重1.1%。今年1-8月因電子零組件、礦產品出口減少影響，年減10.7%。

塑橡膠及其製品、化學品為我國對印度出口的主力貨品。就貨品競爭力觀察，今年上半年資通與視聽產品在印度進口市場排名第7，較2018年前進3名。

◎今年上半年印尼出口下滑（見圖5）

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美中貿易緊張與全球經濟成長放緩，印尼今年上半年出口年減9.3%，其中出口占比最大的礦產品受到國際油價下滑影響，年減20.6%，占比由2011年的38%降至今年上半年的23.7%。

今年上半年印尼對前五大出口國皆呈負成長，其中以對日本衰退18.3%最多，主因受到銅礦砂、貴金屬或包貴金屬的廢碎料等出口減少所致。

◎印尼進口來源國以中國大陸居冠（見圖6）

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今年上半年印尼自全球進口總額818億美元，年減7.3%，主因國際油價下跌，進口占比最大的礦產品年減21.5%所致，而占比居次的機械則年增1.6%。

在印尼進口市場排名前五名，依序為中國大陸（25.4%）、新加坡（9.5%）、日本（9.3%）、泰國（5.7%）、美國（5.6%），台灣則占1.9%，排名第13名。

◎台灣對印尼出口以紡織品競爭力較強（見圖7）

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去年台灣對印尼出口額為33.3億美元，年增4.3%，為我國第15大出口市場，占我國全球出口比重1%。今年1~8月因礦產品、機械出口減少影響，年減11.8%。

今年上半年紡織品在印尼進口市場排名第4，僅次於中國大陸、南韓及美國；塑橡膠及其製品排名第8。

◎印度外人投資連續四年達400億美元（見圖8）

圖8／經濟部統計處提供 分享 facebook

去年4月至今年3月印度外人直接投資（FDI）444億美元，連續四年達400億美元以上，歷年累計投資4,366億美元，資金流入主要來自於模里西斯，占31.9%，新加坡占20.2%，兩者合占逾半數投資總額。

前10大外資投資產業依序為服務業（如金融保險、專技等）、電腦軟硬體、通訊、不動產、貿易、汽車、化學品、醫藥、營建業、電力。

◎近年台灣對印度投資熱度提升（見圖9）

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印度擁有充沛人口，勞動成本較低，成為全球矚目的新興市場。2013年至2019年8月我國核准赴印度投資金額6.2億美元，占1952年至2019年8月累計總額的81.4%，顯示近年台商對印度投資相對積極。

對印度投資的主要行業依序為製造業占63.9%、批發及零售業占20.7%、金融及保險業占10.1%。

◎台灣為印尼第15大外資來源國（見圖10）

圖10／經濟部統計處提供 分享 facebook

去年印尼外人直接投資（FDI）為293億美元，年減9.1%，2013年至2019年6月累計投資1,911億美元，前五大外人投資來源國依序為新加坡、日本、中國大陸、馬來西亞、南韓，而台灣對印尼投資14億美元，為印尼第15大外資來源國。

◎台灣對印尼投資以製造業為主（見圖11）

圖11／經濟部統計處提供 分享 facebook

印尼天然資源豐富、勞動力充沛、內需市場龐大，為政府新南向重點市場之一。

2013年至2019年8月我國核准赴印尼投資金額9.5億美元，占1952年至2019年8月累計總額的59.6%，顯示對印尼投資日趨熱絡。

對印尼投資的主要行業依序為製造業占55.5%，其次金融及保險業、批發及零售業，各占40.0%、3.6%。

◎台灣投資雙印比重仍低（見圖12）

圖12／經濟部統計處提供 分享 facebook

2013年至2019年8月我國在新南向18國投資金額為187.8億美元，其中對越南投資額62.5億美元，占同期間新南向18國投資總額33.3%最多，對新加坡、澳大利亞、泰國、菲律賓的投資金額均在10億元以上，分居第2至5名。

另一方面，台灣對印尼及印度分別為9.5億美元及6.2億美元，分別占5.0%及3.3%，位居第6及第9名，顯示我國投資雙印比重仍低。