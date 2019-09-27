勞動人口足、成本低 經部：「雙印」成台商投資新熱點

2019-09-27 09:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部統計處今（27）日發布「雙印經貿市場分析」最新調查，發現因印度及印尼均屬人口大國，加上天然資源蘊藏豐富，基礎建設持續發展，市場潛在商機備受全球矚目，根據IHS Markit 最新預測，今年印度、印尼經濟成長率分別為6.1%、5.0%，未來三年可望持續快速擴張，成長率皆逾5%。

經濟部指出，台灣對印度出口以塑橡膠及其製品為大宗，資通與視聽產品則較具競爭力。印度主要進口貨品以礦產品為大宗，占總進口33.7%；主要進口來源國為中國大陸、美國、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、伊拉克。

印度為我國第13位出口市場，占我國總出口比重1.1%，塑橡膠及其製品、化學品為我國對印度出口的主力貨品。就貨品競爭力觀察，今年上半年資通與視聽產品在印度進口市場排名第7，較2018年前進三名。

至於台灣對印尼出口以紡織品競爭力較強，經濟部指出，印尼進口貨品較為分散，礦產品、機械、基本金屬製品、化學品的占比介於10%~15%；主要進口來源國為中國大陸、新加坡、日本、泰國、美國。

印尼為台灣第15位出口市場，占台灣總出口比重1.0%，今年上半年紡織品在印尼進口市場排名第4，僅次於中國大陸、南韓及美國；塑橡膠及其製品排名第8。

此外，經濟部也發現，近年來台灣對印度投資熱度提升，主因為印度擁有充沛人口，加上勞動成本較低，外人直接投資（FDI）連續4年達400億美元以上，就2000年4月至2019年6月累計投資觀察，主要來自於模里西斯（占31.9%）、新加坡（占20.2%），兩者合占逾半數投資總額。

根據投審會資料顯示，2013年至2019年8月我國核准赴印度投資金額6.2億美元，占歷年累計總額81.4%，顯示近年台商對印度投資相對積極。

同時，台灣也是印尼的第15大外資來源國。根據投審會資料顯示,，2013年至2019年8月我國核准赴印尼投資金額9.5億美元，占歷年累計總額59.6%，顯示對印尼投資日趨熱絡。