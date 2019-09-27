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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

名家觀點／數位貿易時代 台灣準備好了嗎

2019-09-27 02:44經濟日報 李淳

先前美、法兩國間的數位稅爭議雖然暫時落幕，不過大國間的數位秩序爭霸才剛揭開序幕。台灣在這場角力戰中雖非規則制定者，卻是重要參與者。數位貿易攸關國家競爭力、產業前瞻及消費者權益，然而國內似乎還未充分掌握此一趨勢。

針對法國擬課徵數位稅，美國揚言用301條款作為武器反制，結果雙方在上個月舉行的G7峰會場邊達成共識，未來一旦「經濟合作暨發展組織」（OECD）發布國際數位稅準則時，法國就會按該準則修正其數位措施，且若法國稅率高於OECD部分，將會退還超徵的稅金。

不過美國高科技業普遍不滿這個結果，認為法國的承諾很空洞，但美方的考量可能是美、法都是成員的OECD對數位時代稅務改革準則已有初步共識，預計在2020年底前就會公布，因而無須在此時弄僵與盟友的關係。事實上，不僅OECD，從我國熟知的CPTPP、APEC到WTO，制定數位貿易規則已成各組織近年來的核心討論問題。

所謂數位貿易，最簡單的定義就是指所有「以網際網路為基礎，跨國進行交易或提供服務，並從中獲取收益」的商業行為。按此定義，不但大家熟悉的跨境電商是數位貿易，從Agoda訂房、Netflix看片、上FB及IG、手機下載App及電子書、KK Box聽歌，到使用Google的付費雲端服務，甚至遠距教育、遠距醫療以及商業3D列印，都是數位貿易的範圍。

簡言之，凡是用網路做交易平台的雙方分屬不同國籍、收益出現跨國移動，就可能落入數位貿易的範疇。而隨著行動寬頻的普及，以上的這些「跨境貿易」幾乎已經成為大家的日常，根本沒有跨國貿易的感覺。

按WTO分析，傳統的全球商品貿易可能已達顛峰，未來因數位貿易取代、美中貿易戰惡化、在地生產及短鏈等變革，成長率將非常有限。反之，以「服務」為基礎的數位貿易，將成為本世紀的增長動力來源。WTO統計2018年傳統電商金額就已高達29兆（美元，下同），而貨品貿易卻只有19.5兆。再以數位貿易大國美國為例，2017年的統計顯示數位服務貿易的出口潛力至少有4,390億，占美國服務貿易出口總值的一半。

對中小企業而言，數位貿易有幾個極顯著的優勢。首先是進入門檻很低，幾乎一台能上網的手機就可把客廳變賣場。第二是潛在的交易對象遍及全球，只要有網路（而且沒被封鎖）之處，就是市場所在。隨著翻譯軟體的改善，語言的障礙也迅速降低。第三是不須出國就可跨國貿易，不用擔心當地稅制跟法規問題。

然而數位貿易雖然美好，卻非天堂。

首先，門檻低代表競爭對手極多。若嘗試去ebay搜尋就可發現，光是在上面搜尋iPhone10機殼，就出現超過250萬個結果，100頁都看不完。當消費者通常只瀏覽到第三頁就是極限的情況下，試想要將產品擠入250萬個的前200個是何其困難！

第二，交易對象雖然遍及全球，但每個國家都在想辦法讓業者「落地」，有些行業（例如旅行社、醫院、視聽、教育）規定必須以本地設據點為前提，其他則試圖至少讓稅金留下來。甚至像中國大陸、北韓等國家，乾脆把網路封起來。這幾年如俄羅斯、越南等國家也開始打著「網路主權、國家安全」的旗幟開始擴大網路監管，未來的障礙只會變多不會減少。

在數位貿易的世界中，在全球流動、交易的不再是貨物、資本跟人才，而是資料（data），資料的自由與監管，勢必成為未來各國爭霸對抗的重點，我們要問自己，台灣準備好了嗎？（作者是中經院WTO及RTA中心副執行長）

法國WTO跨境電商

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