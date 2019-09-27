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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

提供企業金援 私募基金將扮新助力

2019-09-27 02:49經濟日報 記者蔡靜紋／台北報導

企業轉型升級，技術、資金、人才三大條件缺一不可，私募基金有望成為新助力。投信投顧公會理事長張錫表示，私募基金除可提供企業資金，還可提供「connetion」（連結）的資源整合、媒介角色，並偕同工研院等夥伴找到好標的，產生良性循環。

經濟部次長林全能表示，工研院在台灣產業發展扮演重要角色，未來希望讓工研院扮演更多產業創新的價值，政府會積極努力給予資金，讓經費穩定成長，針對強化工作、建立機制，進行全盤性規劃與研擬執行工作。

工研院院長劉文雄表示，每種資金都有其在創新、創業過程中扮演的角色。創投（VC）著重早期投資、得到績效；私募基金（PE）可做較長期投資。工研院一直在做新創，而如何變為成功產業需要長期穩定的資金，因此更需要私募基金幫忙。

張錫表示，台灣的企業即便有不錯技術，還是需要透過資金協助。以國泰投信第一檔私募基金為例，目前尋找之標的多為上市櫃公司的子公司或未來趨勢公司，例如工業電腦公司旗下做系統整合，鎖定物聯網（IoT）、工業4.0等軟硬結合產業。

張錫強調，私募資金可以做資源整合，也需要像工研院等技術扎實的夥伴協助研判，才能創造更多的價值。

創新公司總經理戴逸之認為，私募基金選擇標的，相對於選擇新創或是規模太小公司，更應選擇業績5億至10億元、有一定技術、人才的傳統公司，可能因資金不雄厚而難以升級，但透過私募基金等新資金，就有機會將營業額推升到二、三十億元，對企業、員工都是好事。工研院早期推動較多新創事業，但有些上市櫃公司還是需要花點心思照顧。

對於企業創新應做的準備，全球品牌管理協會理事長陳春山指出，有些人覺得台灣這裡不行、那裡不行，但很多外國人覺得台灣可以做創新經濟，世界經濟論壇（WEF）也將台灣列入前四大創新經濟體之一。

劉文雄

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