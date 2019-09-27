工研院+金融投信+品牌業者 鐵三角聯手 把餅做大

2019-09-27 02:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／台北報導



協助產業轉型升級，工研院、金融投信、品牌業者希望透過三方合作，協助私募基金選擇標的，企業不僅能獲得資金挹注，還有人才的加入，更希望把餅做大，讓台灣成為私募的Hub。

工研院院長劉文雄分析，協助企業轉型升級，需要完善的法規架構，讓投資者更有彈性，另外就是市場的推廣。工研院可從技術的角度協助，帶動產業進行長期發展，因為短期的市場像選美，長期的市場像舉重。要靠私募的投入，才能協助企業有能力舉重，就是進行長期的發展。

台灣工研新創協會會長高繼祖表示，台灣近年打造的半導體、光電、LED產業等，都有長期計畫，現在來看，智慧製造、智慧醫療與循環經濟也需長期規劃。

以智慧製造為例，工研院可以面向各產業，並與各公協會合作。過去談供應鏈整合，現在則講生態鏈，要在這三項產業帶來更有深度及廣度的應用，工研院、政府或金融機構一樣重要，工研院過去較少與金融機構對話，未來應該有更多合作。

創新公司總經理戴逸之分析，80年代美國創投公司盛行，後來上市公司透過私募退場與重新恢復交易；日本早年是私募較盛行，現在有更多創投。現在透過私募可以有所轉變，私募讓想進場的人，不見得只有新創公司可以選擇，同時可以建立一個平台，讓想退場的人可以退場。

在法令開放後，目前許多金控公司也在私募放入資源，投信投顧公會理事長張錫指出，不管是美中或日韓貿易戰，都是台灣很好機會，因為台灣有人才、有技術，只是不知道如何兜起來，未來若有愈多人投入，也會帶來更多資源，希望把餅做大，讓台灣成為私募的Hub。

全球品牌管理協會理事長陳春山認為，要讓台灣居領先地位，一定要有具體願景及目標，如三年要完成十家公司的創新升級。