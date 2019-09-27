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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

科技鏈結資金 催動產業轉型

2019-09-27 02:47經濟日報 記者何佩儒蔡靜紋／台北報導

協助台灣企業轉型升級，工研院、金融投信、全球品牌管理協會希望結合科技與資金市場，鎖定智慧製造、智慧醫療、循環經濟等三大領域，透過私募基金引進資金，全球品牌管理協會引進國外績效優異之管理團隊，協助有潛力的台灣企業改變體質、擴大營運規模，甚至進軍國際市場。

「轉型升級鐵三角 打拚台灣新經濟」論壇，經濟部次長林全能（左四）與台灣工研新創協...
「轉型升級鐵三角 打拚台灣新經濟」論壇，經濟部次長林全能（左四）與台灣工研新創協會會長高繼祖（左起）、投信投顧公會理事長張錫、工研院院長劉文雄、全球品牌管理協會理事長陳春山、創新公司總經理戴逸之、工研院副院長彭裕民，經濟日報總編輯費家琪等人出席。 記者曾學仁／攝影
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工研院日前舉辦「轉型升級鐵三角  打拚台灣新經濟」論壇，邀請經濟部次長林全能、工研院院長劉文雄、工研院副院長彭裕民、投信投顧公會理事長張錫、全球品牌管理協會理事長陳春山、台灣工研新創協會會長高繼祖、創新公司總經理戴逸之等來自官方、金融、產業與研究領域的專家，一同探討如何跨領域合作，協助台灣產業升級。

林全能指出，協助台灣產業轉型，可朝三個方向努力，一是擴大資源，讓工研院有更多創新能量創造更好團隊；二是鬆綁法規，以最快速度降低資金活水注入的障礙；三是刺激措施，例如透過租稅制度吸引海外資金回台。

林全能認為，連結科技與資金的市場，是讓創新走上創業的關鍵，企業在不同階段需要不同的資源，透過私募基金（PE fund）在企業創新創業過程中投入，讓市場端有更好的機會。

劉文雄指出，資本市場與科技市場結合要多方配合，台灣不是缺乏資金，而是缺乏把資本市場的資金投資在重點市場，因此工研院積極協助引進私募基金進行科技轉型。尤其在標的選擇上，工研院可提供技術建議或選項，包括企業的成長潛力、公司是否處於有機會成長的市場中，資金進來後能否協助其改變。許多中小企業面臨國際化及二代接班等挑戰，需要長期穩定的資金支持，私募是最有效的強心劑。

面對目前的貿易戰挑戰，張錫認為，此時正是台灣企業的機會，例如美中貿易的矛盾可透過台灣市場解套，或將技術導入東南亞，將資金、技術、企業整合，就能發揮價值。

張錫說，近年私募基金逐漸受到重視，私募一投就是五至十年，許多投資者對產業及技術不瞭解，透過工研院在技術領域的諮詢，可提供很大幫助，也能讓私募整合型專案創造更大價值。

陳春山表示，全球品牌管理協會希望整合資金及技術，帶動產業創新升級，主要模式包括大企業帶領新科技商業化、快速布局國外市場的以大帶小型；透過併購與工研院技術的注入，加速產業商業化；設立品牌控股公司，取得原廠品牌授權，提供企業品牌併購；聯合同性質及相關產業，共同開發新產品的大聯大模式。

至於如何整合在地產業與新創業者，高繼祖認為，私募基金相當關鍵，台灣的新創資本力較弱，在創投退場時，若私募加入，將是很大的助益。

戴逸之則舉例，工研院新創成立的兆晟因與量測儀器業者致茂合作，透過以大帶小模式，有機會打進國際大廠供應鏈。還有一家文具代工業因上游廠進行產業調整，因此進行品牌授權，透過產銷合作，帶動營收倍增。顯見技術、品牌是企業成長的關鍵，加上私募的資金結合，將成為良好的產業合作模式。

各界為台灣企業轉型升級獻策 圖／經濟日報提供
各界為台灣企業轉型升級獻策 圖／經濟日報提供
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