印尼台灣形象展挺進泗水 主打運動商機、智慧零售

2019-09-26 22:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



由經濟部國際貿易局、外貿協會主辦「2019年印尼台灣形象展」今（26）日於泗水登場，看好印尼人口紅利及龐大內需市場，主推智慧零售，以及運動商機，展現台灣電子商務及精品製造實力，目標要爭取4000萬美元訂單。

外貿協會董事長黃志芳表示，台灣形象展是新南向旗鑑計畫，首度開拔至印尼第二大城泗水，東爪哇有上億人口，很多印尼企業總部設在泗水，如在印尼無不知的金鋒集團（Maspion Group），是全球最大消費性耐用品廠商之一，總部就設在泗水，業務涵蓋鋼鋁、電器、化工、銀行及房地產，在爪哇島更有6個工業區。

這次在「2019年印尼灣形象展」在泗水國際會展中心(Surabaya Grand City Convex)一連展出3天，包括華碩、宏碁、建準、台大醫院等共有180家台灣廠商參與展出。今年展出規畫智慧科技、健康醫療、農業科技、清真台灣、生活時尚、文化觀光教育等六大主軸。

外貿協會表示，這次台灣形象展，將台灣的豐富文化以及觀光風情帶到東爪哇完美展出。展覽首次設置運動休閒館，展出世界一流台灣羽毛球運動選手戴資穎的配備，黃志芳更以一身運動員裝扮出場，說明台灣運動產品製造能力。

看好印尼充滿活力、龐大年輕人口，印尼電商網購交易成長快速，占整體零售3%，顯示市場潛力龐大，阿里巴巴已搶先進駐。這次外貿協會與印尼本土第二大B2C電商平台blibli.com合作，開設美妝保養品、母嬰產品、運動用品及生活用品等品類，並邀集勝利（羽球）、冠馳（蛙鏡）、采山（面膜）等14家廠商、現場展出50項熱賣商品。

此外，展覽也將展出台灣的產業強項，智慧科技方面，台灣國家太空中心展示的「太空科技產業館」，將展出台灣第一顆自製高解析度遙測衛星傳回的珍貴畫面及組成的重要元件；「智慧空氣清淨館」則帶來可偵測多達12種污染源，可虛實跨域串聯設備的Smart Air Eco System；「COMPUTEX Taipei館」則帶來世界第二大ICT展覽COMPUTEX d&i awards的得獎產品，展現台灣的高科技產品。