美中貿易戰台商大遷移 首座新南向台灣園區曝光

2019-09-26 22:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



美中貿易戰後台商自中國大陸大撤離，經濟部與印尼政府首度在東爪哇吉沛工業區中，開發200公頃土地做為台灣園區，鎖定紡織、機械、電子、鋼鐵等四大產業，規畫讓自大陸撤離台商進駐。

經濟部去年11月與印尼政府簽署全面性經濟合作協定，選定在吉沛工業區中開發200公頃做為「台灣園區」，係為「園中區」概念，讓台商進駐，以形成群聚效應，這也是台灣在新南向國家第一個園中區。吉沛工業區預計在今年10月升格為「科技經濟特區」，可享有印尼五免二減半各項優惠。

外貿協會董事長黃志芳今（26）日率團拜訪吉沛工業區，他受訪表示，西爪哇島開發已幾近飽和，東爪哇則因基礎建設完備，也有較大工業區，可讓台商進駐。他並強調，吉沛工業區台灣園區，希望發展科技、智慧製造園區，可享有租稅優惠也將更勝於印尼其他園區。

吉沛工業區是由印尼上市公司AKR集轉與印尼國營第三港務局合作，工業區達1761公頃，預計分三期開發，現已完成第一期45公頃開發，已有美商Free Port及瑞士公司等8家廠商進駐。吉沛工業區有一專屬國際港口，為一天然深水港，現已完成第一期開發。

依經濟部規畫，台灣園區希望吸引進紡織、機械、電子、鋼鐵等四大產業進駐。台灣園區現則在整地，已完成約20%整地作業，若台商有需求，最快明年初可進駐，AKR集團表示，若台商有更大需求，將可以再擴大台灣園區的規模。

依經濟部規畫，未來台灣園區開發完成後，將委由在台灣具有豐富科技工業園區開發及管理經驗之專業園區管理團隊進行管理，並針對台商需求，提供單一窗口服務，包括投資許可、各項證照、勞工招聘及訓練、法律諮詢等服務。