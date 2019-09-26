親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
京華城標售轉折
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

反對台索斷交 挺台索羅門前總理遭革職

狂！DxOMark評測 華為Mate 30 Pro攝影打破世界最高分

美中貿易戰台商大遷移 首座新南向台灣園區曝光

2019-09-26 22:22經濟日報 記者江睿智╱即時報導

美中貿易戰後台商自中國大陸大撤離，經濟部印尼政府首度在東爪哇吉沛工業區中，開發200公頃土地做為台灣園區，鎖定紡織、機械、電子、鋼鐵等四大產業，規畫讓自大陸撤離台商進駐。

經濟部去年11月與印尼政府簽署全面性經濟合作協定，選定在吉沛工業區中開發200公頃做為「台灣園區」，係為「園中區」概念，讓台商進駐，以形成群聚效應，這也是台灣在新南向國家第一個園中區。吉沛工業區預計在今年10月升格為「科技經濟特區」，可享有印尼五免二減半各項優惠。

外貿協會董事長黃志芳今（26）日率團拜訪吉沛工業區，他受訪表示，西爪哇島開發已幾近飽和，東爪哇則因基礎建設完備，也有較大工業區，可讓台商進駐。他並強調，吉沛工業區台灣園區，希望發展科技、智慧製造園區，可享有租稅優惠也將更勝於印尼其他園區。

吉沛工業區是由印尼上市公司AKR集轉與印尼國營第三港務局合作，工業區達1761公頃，預計分三期開發，現已完成第一期45公頃開發，已有美商Free Port及瑞士公司等8家廠商進駐。吉沛工業區有一專屬國際港口，為一天然深水港，現已完成第一期開發。

依經濟部規畫，台灣園區希望吸引進紡織、機械、電子、鋼鐵等四大產業進駐。台灣園區現則在整地，已完成約20%整地作業，若台商有需求，最快明年初可進駐，AKR集團表示，若台商有更大需求，將可以再擴大台灣園區的規模。

依經濟部規畫，未來台灣園區開發完成後，將委由在台灣具有豐富科技工業園區開發及管理經驗之專業園區管理團隊進行管理，並針對台商需求，提供單一窗口服務，包括投資許可、各項證照、勞工招聘及訓練、法律諮詢等服務。

此外，台朔重工也參與吉沛工業區開發，計畫興建300MW燃氣機組，供第二期廠商使用。

東爪哇吉沛工業區內有200公頃的台灣園區，為新南向國家首座「園中區」，圖為吉沛工...
東爪哇吉沛工業區內有200公頃的台灣園區，為新南向國家首座「園中區」，圖為吉沛工業區專屬國際港。記者江睿智／攝影
分享

台商印尼經濟部

相關新聞

印尼台灣形象展挺進泗水 主打運動商機、智慧零售

2019-09-26 22:25

經濟部：日月光、台塑、三總都明確提出5G專網需求

2019-09-26 21:37

財政部：五項大陸鋼品暫不課徵反傾銷稅及平衡稅

2019-09-26 20:12

沒錢可存？投資策略師分享儲蓄「法則」

2019-09-26 17:05

長工時比率大幅下降 勞團：最低工資法也該盡速落實

2019-09-26 14:21

謝金河：以慢代快 投資要大於投機的心！

2019-09-26 13:28

行政院拍板 太陽光電2020年達標6.5GW

2019-09-26 12:52

蔡總統：成立投資台灣事務所 推動境外資金匯回專法

2019-09-26 12:37

加工處核准4家企業進駐園區 投資額逾13億元

2019-09-26 12:26

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:53

元大寶華：台出口仍有極大壓力

2019-09-26 00:41

名家觀點／產業發展要跟上創新驅動潮流

2019-09-26 00:39

元大寶華：台商回流助益經濟

2019-09-26 00:09

三科技園區 將增446公頃地

2019-09-25 23:42

陸客來台 上月年增10％

2019-09-25 23:41

三科技園區 前八月52家獲准進駐

2019-09-25 23:36

世界台商總會年會在桃園 1300人周三齊聚體大辦桌

2019-09-25 21:05

生技中心將設天使基金 規模逾5億元

2019-09-24 23:58

生技中心拋磚引玉 拉拔新創

2019-09-24 23:57

自行車、工具機洗產地 加重罰鍰

2019-09-24 23:36

陸貨違規轉運 近一年查獲15件

2019-09-24 23:32

資金匯回再報捷 已逾25億

2019-09-24 00:34

「2019年印尼臺灣形象展」首度移師印尼泗水

2019-09-26 22:00
看更多

熱門文章

京華城自家人買回原因曝光 顏炳立：中石化是大贏家

2019-09-26 12:07

威京小沈這步盤算...一箭三鵰

2019-09-26 00:24

阿里AI晶片問世 台積助攻

2019-09-26 00:38

Gogoro VIVA正式發表 補助後25,980元

2019-09-26 16:34

華映2100名員工沒頭路被欠薪 工會不排除上街抗爭

2019-09-26 16:18

京華城11月30日熄燈 將辦封館拍賣道別

2019-09-25 23:06

金管會密集開罰保險業 今天又有一家被罰240萬元

2019-09-26 17:30

京華城標售案 威京372億買回

2019-09-25 23:32

高通對決聯發科 5G單晶片將量產

2019-09-26 00:35

阿里搶到7奈米產能 創意是關鍵

2019-09-26 00:36

彰銀員工持股信託上路 基層等同加薪4.3%

2019-09-26 15:35

拿下京華城標售...中石化將打造頂級商辦 四年完工

2019-09-26 00:23

三科技園區 將增446公頃地

2019-09-25 23:42

京華城交易案 「合法墊高資產價格」

2019-09-26 00:35

員工福利信託 幫存退休金

2019-09-25 23:36

晴天儲糧 元大壽現增140億

2019-09-26 00:14

台開新天堂樂園 躍花蓮地標

2019-09-26 00:33

晶華發動快攻 瞄準飯店、豪宅

2019-09-25 23:42

台中人的百貨！中友百貨擬重返掛牌

2019-09-26 19:30

京華城聯貸債權銀行開會 確保「安全下莊」

2019-09-26 00:20

元大金控 第三具獲利引擎成形

2019-09-26 00:11

永豐金提告吹哨者 顧立雄警告

2019-09-26 00:19

空服員靜坐24小時 批長榮航空「只顧算帳、不顧飛安」

2019-09-26 18:01

防理專A錢 金管會要求銀行半年內須清查

2019-09-26 00:15

高通攻車聯網 攜手啟碁

2019-09-26 00:33

富邦人壽斥資93億 入股韓國銀行

2019-09-26 00:10

鴻海前進威斯康辛大學徵才 來台建教合作有譜

2019-09-26 13:21

DBU商品銷售限制 擬放寬

2019-09-25 23:37

M31助攻 台積優化特殊製程

2019-09-25 23:36

達成里程碑！南茂砸151億擴產 台商回台投資逾6,000億元

2019-09-26 17:58

中鼎旗下崑鼎 攻廢溶劑回收商機

2019-09-26 00:31

「後到所得」退稅 三大要點

2019-09-25 23:59

防公益信託避稅 要修法了

2019-09-25 23:59

宏捷科攻5G 明年擴產

2019-09-25 23:35

中石化子公司 372億標下京華城

2019-09-26 00:42

失聯保單大清查 找回千億理賠金

2019-09-25 23:34

出包遭罰 中華信評將南山人壽及產物列信用觀察負向

2019-09-26 18:47

裕日車電動車銷售 超預期

2019-09-26 00:31

阿里全面數位化 從「五新」到「百新」

2019-09-26 00:36

晶片廠再供貨華為5G出貨順暢 台廠供應鏈可望受惠

2019-09-26 10:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top