「2019年印尼臺灣形象展」首度移師印尼泗水

2019-09-26 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



「2019年印尼臺灣形象展」首度移師印尼泗水，今起一連三天在印尼泗水會議中心舉辦，本次共180家臺灣廠商參與展出。因為羽球是印尼的國球，開幕典禮外貿協會董事長黃志芳以一身羽球運動服登場，現埸揮拍揭開展覽序幕，寓意臺印尼兩國共同運動文化及相互經貿交流共贏局面，將開幕典禮帶向高潮。

外貿協會董事長黃志芳開幕致詞表示，印尼是東南亞最大的經濟體，工業蓬勃發展，投資不斷湧入，作為印尼最好的合作夥伴之一，在成長路上台灣絕對不會缺席，台灣形象展便是雙方合作及交流的最佳平台。

我駐印尼代表陳忠致詞表示，臺灣形象展已連續第三年在印尼舉辦，今年還特別到東爪哇泗水辦理，可見台灣對印尼的重視；印尼工商會泗水分會主席Ali Affandi則表示，泗水與東爪哇的創業風氣興盛，台灣形象展是東爪哇及臺灣業者很好的交流平台。

印尼東爪哇省投資暨整合性服務局局長Dr. Ir. Aris Mukiyono則表示，對於有意來東爪哇投資的公司，東爪哇政府將會給予最大協助並加速其申請流程。開幕典禮最後由黃志芳致贈世界羽毛球后戴資穎使用的專屬球拍予Dr. Ir. Aris Mukiyono，象徵台印尼文化與經貿交流將更上一層樓，拍出新氣象。

2019年印尼臺灣形象展因應當地文化與政策，形象展呈現六大主軸，包括「智慧科技」、「觀光文化教育」、「健康醫療」、「清真臺灣」、「農業科技」與「臺灣生活時尚」，展現台灣觀光、文化、經貿與科技的交流。