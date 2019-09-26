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台灣IMD世界數位競爭力第13名 行動寬頻用戶排名第一

2019-09-26 21:46經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

瑞士洛桑管理學院（IMD）26日發布2019世界數位競爭力調查評比，我國排名晉升至第13名，其中有七項細部指標高居前三名。不過，雖然「行動寬頻用戶」排名第一，但「電信投資」排名僅45名。國發會主委陳美伶另指出，須正視對外國專業人才引進不足，致該項目居第48名。

IMD評比三大面向分別為知識、科技及未來整備度。根據報告，台灣在全球63個主要國家及經濟體中排名上升三名至第13名；在亞太地區14國家及經濟體中，排名第四名，較去年上升一名；在29個超過2,000萬人口的國家及經濟體中也排名第四，比2018年上升二名。

陳美伶分析，從人才面來看，雖然我國在科技人才培育上不遺餘力，像是ICT、工程等類科畢業生比率排名第三，但仍須正視對外國專業人才引進明顯不足，致我們評比分數較弱，排名第48名。

就資金面來看，陳美伶說，「IT產業占股票市場」排名全球第二，顯示高科技產業容易在股票市場中取得資金。不過，「電信投資」評比排名較弱，排名僅45名，但行政院8月已通過「台灣5G計畫」，自今年起預計投入205億元全力發展各5G電信加值服務及垂直應用服務，可望為電信產業投資注入發展動能。

陳美伶並指出，在企業營運面，我國開辦新公司相對容易，排名第11，且企業發展機會甚高，排名第四名。她認為，雖然我國主要是以中小企業為主，但產業鏈完整，整體企業靈活度也非常高，排名第三，應善用此一優勢，適當整合國內上下游產業，以完整的資通訊產業鏈，確保在這場世界數位產業競爭中維持領先地位。

至於我國公共教育經費占GDP成績不佳，排名第45，陳美伶說，政府目前已以多項專案計畫方式，例如科技部哥倫布計畫等因應支持，未來的確應整體考量教育經費配置及提高師生比（第54名）等問題。

陳美伶說明，IMD評比三大面向中，「知識」面反映受評國家學習新技術的能力，衡量人才取得、教育和培訓的水準和品質以及知識生產之現況；「科技」面向則反映受評國家開發數位創新的能力；至於「未來整備度」，顯示國家對未來發展的準備情形。

國發會表示，本次調查評比中，我國七項細部指標排名於全球前三名之列，包括「行動寬頻用戶」排名第一、「資訊科技及媒體股票市值」、「人均研發人員數」排名第二，另「PISA數學教育評估」、「高科技出口占比」、「公司敏捷度」及「科學畢業生」均排名第三。

瑞士洛桑管理學院（IMD）26日發布2019世界數位競爭力調查評比，我國排名晉升...
瑞士洛桑管理學院（IMD）26日發布2019世界數位競爭力調查評比，我國排名晉升至第13名。圖／國發會提供
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陳美伶國發會

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