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經濟部：日月光、台塑、三總都明確提出5G專網需求

2019-09-26 21:37經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

全球5G專網蓬勃發展，賓士已經打造全球第一個擁有5G專網的智慧工廠，而台灣廠商也...
全球5G專網蓬勃發展，賓士已經打造全球第一個擁有5G專網的智慧工廠，而台灣廠商也積極布局5G專網，包含日月光、台塑、三總都明確提出專網需求。 路透
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全球5G專網蓬勃發展，賓士已經打造全球第一個擁有5G專網的智慧工廠，而台灣廠商也積極布局5G專網，包含日月光台塑、三總都明確提出專網需求。但專網是否需要「專頻」、頻譜成本跟法規規管等議題，仍在行政院進行跨部會討論爭。

經濟部技術處5G辦公室主任許冬陽表示，全球5G專網蓬勃發展，台灣包含日月光、台塑、三軍總醫院、友嘉等超過20家企業已經明確表達專網需求，因此希望可以爭取3.7GHz到3.8GHz的100M頻寬做為專網專頻使用，至於頻譜取得成本可參照鄰近頻率競標成本，法規則參照電信管理法，頻譜成本跟法規仍會持續討論，但最終仍需行政院拍板。

外界討論專網為何需要專頻，何不與電信業者合作租用頻譜或租用網路，電信業者更以「喝牛奶不需要自己養牛」來呼籲企業合作。許冬陽表示，基於避免干擾、快速進行服務轉換以及機敏營運資料不外流等議題，企業仍希望專網希望可以擁有專用頻譜。

而立法院交通委員會、國家通訊傳播委員會（NCC）及電信業者關注的專網專頻的頻譜成本及法規規管問題，許冬陽指出，頻譜成本可以參照鄰近頻率競標成本討論，再依照區域面積、使用目的等(如公單位的使用)討論實際價格，法規則參照電信管理法的專用電信相關法規。

NCC代主委陳耀祥建議，專網要「專頻」，可以往28GHz等高頻走，不樂見3.7GHz到3.8GHz做為專網專頻，許冬陽表示，目前此段頻率仍有衛星服務使用，十年內恐難標售，因此建議可以在不影響衛星電台訊號接收的情形下(如加裝衛星電台保護措施)，先做為專網專頻使用，活化閒置的頻譜資源。

5G台塑日月光

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