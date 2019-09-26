國旅秋冬遊住宿送一次泡湯 10月中開始實施

2019-09-26 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部刺激國旅再加碼。凡是參加秋冬遊住宿者，憑住宿發票可一人免費泡湯一次，在作業程序完成後，預估10月中旬開始實施，觀光局將會補助溫泉業者一人200元，其餘費用希望業者自行吸收，估算泡湯補助費用約4,000萬元。

據指出，上週溫泉業者向交通部長林佳龍建議，希望秋冬遊國旅補助對象也納入溫泉業者，藉以增加誘因，刺激國人出遊和擴大消費下，林佳龍認為可行，故指示觀光局研議補助方案，觀光局討論後決定以「買一（住宿）送一（泡湯）」的方式，進行補助。

觀光局國民旅遊組組長曾維德今（26）日表示，為縮短時程、盡快實施，不採用票券的方式，而是民眾持秋冬遊住宿的發票，到願意參加這個方案且有合格標章的溫泉業者，簽名後便可一人免費泡湯一次，且不限平假日使用，但因北部的溫泉業者設施較好，泡湯費用也比較高，為避免民眾都往北部跑，並希望可以平衡南北差距，當時住宿在那一個區，就只能到那個區的溫泉泡湯，但住宿金馬澎離島或東部的話，全台溫泉都可使用。

他說，目前持有合格溫泉標章的業者有392家，免費泡湯的補助是採自願制，觀光局每張發票補助業者200元，其餘費用希望業者一起共襄盛舉，自行吸收。雖然從事秋冬遊住宿的人會很多，但預期不會每個人都去泡湯，以住宿後會去泡湯者有四分之一計算，推估兩個半月約有20萬人使用，總經費4,000萬元，將由這次的秋冬遊36億元中勻支。

不過，冬季原本就是泡湯的旺季，在此時推出補助，是否有必要，引人關切，對此曾維德表示，我們希望在秋冬遊自由行住宿後，還有其他誘因，可以刺激國人出遊的意願，並希望藉由溫泉的優惠，民眾前往泡湯時還會有第二次的消費行為，來擴大整體國旅補助效益。