達成里程碑!南茂砸151億擴產 台商回台投資逾6,000億元

2019-09-26 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



投資台灣事務所今（26）日通過半導體封測大廠南茂科技、大江生醫二家台商投資案。其中南茂科技將在台灣大舉投資151億元加速擴充產能。截至目前為止，歡迎台商回台投資方案已召開36次聯審，142家廠商響應回台投資，累計金額超過6,111億元，可帶來52,778個本國就業機會。

經濟部表示，美中貿易戰撼動全球經濟，攪亂科技廠布局，半導體供應鏈後段的封測大廠南茂科技也難置身事外。政府面對美中貿易戰，化危機為轉機，推出投資台灣三大方案，增強台商回流意願，帶動國內民間投資動能持續轉強，南茂今決定斥資151億在南科和竹北擴充產能，大江生醫也投資33億於屏東新建廠房。

南茂為了降低貿易戰衝擊、掌握轉單效應，加上車用、5G與智慧家庭應用的高成長性，以及新型智慧手機面板窄邊框化、全面屏與觸控顯示整合等產業發展趨勢，帶動顯示器面板驅動IC強勁需求，決定加速在台灣擴充產能，投入超過151億元、招募391名本國人才。

經濟部表示，南茂將在南科與竹北擴充顯示器面板驅動IC與記憶體封測產能，未來則布局新業務與新產線；一方面可拉大與中國大陸同業生產規模差距，另一方面持續開發先進技術，以維持顯示器面板驅動IC代工產能全球第二的技術領先優勢。

另一家核准回台投資企業為大江生醫，由於美國仍是全球最大單一保健食品市場，貿易戰加徵關稅對中國製造機能性飲品亦造成衝擊。大江為了解決部分客戶要求將生產地移轉至台灣，投資超過33億元於「屏東農業生物科技園區」新建綠能工廠，增加機能性飲品產能，並將相關原物料萃取、發酵線設置在台灣，以供應全球市場需求，力拚台灣生技產業成為國際樞紐，將可帶來約110個本國就業機會。

經濟部說，大江生醫從貿易商蛻變為台灣生技ODM霸主，以ODM代工模式，隱身在國際知名品牌背後包辦保健食品、美容保養到機能性飲料，客戶遍及54國。

此外，大江為了創造無可取代的競爭優勢，每年投入大量研發費用開發自有原料，創造高毛利秘訣；並推廣「生物整合設計」流程，積極佈局專利，以創新技術打造高效能及差異化產品，成為全球12大國際發明獎常勝軍。

經濟部去年成立「投資台灣事務所」，以單一窗口協助台商排除投資障礙；8月境外資金匯回專法上路，透過租稅優惠讓台商朋友安心回台投資，吸引史上最大規模台商回流，整體經濟轉型成果逐漸展現。