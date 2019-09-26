親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
京華城標售轉折
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

張鈞甯讓邱澤碰軟釘子 1天翻案： 造成困擾

達成里程碑!南茂砸151億擴產 台商回台投資逾6,000億元

2019-09-26 17:58經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

投資台灣事務所今（26）日通過半導體封測大廠南茂科技、大江生醫二家台商投資案。其中南茂科技將在台灣大舉投資151億元加速擴充產能。截至目前為止，歡迎台商回台投資方案已召開36次聯審，142家廠商響應回台投資，累計金額超過6,111億元，可帶來52,778個本國就業機會。

經濟部表示，美中貿易戰撼動全球經濟，攪亂科技廠布局，半導體供應鏈後段的封測大廠南茂科技也難置身事外。政府面對美中貿易戰，化危機為轉機，推出投資台灣三大方案，增強台商回流意願，帶動國內民間投資動能持續轉強，南茂今決定斥資151億在南科和竹北擴充產能，大江生醫也投資33億於屏東新建廠房。

南茂為了降低貿易戰衝擊、掌握轉單效應，加上車用、5G與智慧家庭應用的高成長性，以及新型智慧手機面板窄邊框化、全面屏與觸控顯示整合等產業發展趨勢，帶動顯示器面板驅動IC強勁需求，決定加速在台灣擴充產能，投入超過151億元、招募391名本國人才。

經濟部表示，南茂將在南科與竹北擴充顯示器面板驅動IC與記憶體封測產能，未來則布局新業務與新產線；一方面可拉大與中國大陸同業生產規模差距，另一方面持續開發先進技術，以維持顯示器面板驅動IC代工產能全球第二的技術領先優勢。

另一家核准回台投資企業為大江生醫，由於美國仍是全球最大單一保健食品市場，貿易戰加徵關稅對中國製造機能性飲品亦造成衝擊。大江為了解決部分客戶要求將生產地移轉至台灣，投資超過33億元於「屏東農業生物科技園區」新建綠能工廠，增加機能性飲品產能，並將相關原物料萃取、發酵線設置在台灣，以供應全球市場需求，力拚台灣生技產業成為國際樞紐，將可帶來約110個本國就業機會。

經濟部說，大江生醫從貿易商蛻變為台灣生技ODM霸主，以ODM代工模式，隱身在國際知名品牌背後包辦保健食品、美容保養到機能性飲料，客戶遍及54國。

此外，大江為了創造無可取代的競爭優勢，每年投入大量研發費用開發自有原料，創造高毛利秘訣；並推廣「生物整合設計」流程，積極佈局專利，以創新技術打造高效能及差異化產品，成為全球12大國際發明獎常勝軍。

經濟部去年成立「投資台灣事務所」，以單一窗口協助台商排除投資障礙；8月境外資金匯回專法上路，透過租稅優惠讓台商朋友安心回台投資，吸引史上最大規模台商回流，整體經濟轉型成果逐漸展現。

大江生醫南茂台商

相關新聞

長工時比率大幅下降 勞團：最低工資法也該盡速落實

2019-09-26 14:21

謝金河：以慢代快 投資要大於投機的心！

2019-09-26 13:28

行政院拍板 太陽光電2020年達標6.5GW

2019-09-26 12:52

蔡總統：成立投資台灣事務所 推動境外資金匯回專法

2019-09-26 12:37

加工處核准4家企業進駐園區 投資額逾13億元

2019-09-26 12:26

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:53

元大寶華：台出口仍有極大壓力

2019-09-26 00:41

名家觀點／產業發展要跟上創新驅動潮流

2019-09-26 00:39

元大寶華：台商回流助益經濟

2019-09-26 00:09

三科技園區 將增446公頃地

2019-09-25 23:42

陸客來台 上月年增10％

2019-09-25 23:41

三科技園區 前八月52家獲准進駐

2019-09-25 23:36

世界台商總會年會在桃園 1300人周三齊聚體大辦桌

2019-09-25 21:05

核三廠2024年除役 台電自願二階環評

2019-09-25 15:18

非核亞洲論壇關切核三廠 屏縣府：2025堅決除役

2019-09-25 15:03

台商回流量超乎預期 元大寶華上修今年經濟成長率

2019-09-25 14:21

台經院：8月製造業景氣連2揚 服務業轉跌

2019-09-25 14:21

台電：未規劃重啟核四 不會再花錢調查地質

2019-09-25 13:22

生技中心將設天使基金 規模逾5億元

2019-09-24 23:58

生技中心拋磚引玉 拉拔新創

2019-09-24 23:57

自行車、工具機洗產地 加重罰鍰

2019-09-24 23:36

陸貨違規轉運 近一年查獲15件

2019-09-24 23:32

資金匯回再報捷 已逾25億

2019-09-24 00:34
看更多

熱門文章

中石化回馬槍讓到手京華城飛了？興富發「輸了就是輸了」

2019-09-25 20:51

京華城自家人買回原因曝光 顏炳立：中石化是大贏家

2019-09-26 12:07

京華城標售戲劇化 大股東中石化突襲拿下原來是因為...

2019-09-25 18:40

威京小沈這步盤算...一箭三鵰

2019-09-26 00:24

阿里AI晶片問世 台積助攻

2019-09-26 00:38

京華城11月30日熄燈 將辦封館拍賣道別

2019-09-25 23:06

京華城球體建築將拆 召開兩會後決定熄燈時間

2019-09-25 18:50

京華城標售案 威京372億買回

2019-09-25 23:32

京華城商場 將於今年11月底終止營業

2019-09-25 20:07

Gogoro VIVA正式發表 補助後25,980元

2019-09-26 16:34

高通對決聯發科 5G單晶片將量產

2019-09-26 00:35

填補退休金缺口 元大人壽建議打造兩本存摺

2019-09-25 22:24

華映2100名員工沒頭路被欠薪 工會不排除上街抗爭

2019-09-26 16:18

阿里搶到7奈米產能 創意是關鍵

2019-09-26 00:36

拿下京華城標售...中石化將打造頂級商辦 四年完工

2019-09-26 00:23

京華城交易案 「合法墊高資產價格」

2019-09-26 00:35

晴天儲糧 元大壽現增140億

2019-09-26 00:14

三科技園區 將增446公頃地

2019-09-25 23:42

晶華發動快攻 瞄準飯店、豪宅

2019-09-25 23:42

聯發科派大將助轉型 陳佳宏將出任揚智總經理

2019-09-25 21:07

員工福利信託 幫存退休金

2019-09-25 23:36

台開新天堂樂園 躍花蓮地標

2019-09-26 00:33

「威京小沈」拿回京華城 彌補最大遺憾

2019-09-25 21:54

京華城聯貸債權銀行開會 確保「安全下莊」

2019-09-26 00:20

元大金控 第三具獲利引擎成形

2019-09-26 00:11

永豐金提告吹哨者 顧立雄警告

2019-09-26 00:19

防理專A錢 金管會要求銀行半年內須清查

2019-09-26 00:15

高通攻車聯網 攜手啟碁

2019-09-26 00:33

台灣櫻花總座：擬投資逾13億元在台中霧峰建新智能工廠

2019-09-25 22:27

DBU商品銷售限制 擬放寬

2019-09-25 23:37

富邦人壽斥資93億 入股韓國銀行

2019-09-26 00:10

櫻花發表伊萊克斯WiFi功能洗脫烘洗衣機

2019-09-25 22:24

鴻海前進威斯康辛大學徵才 來台建教合作有譜

2019-09-26 13:21

世界台商總會年會在桃園 1300人周三齊聚體大辦桌

2019-09-25 21:05

M31助攻 台積優化特殊製程

2019-09-25 23:36

銀行團替東貝喊冤：非申請紓困 而是聯貸修約

2019-09-25 19:08

彰銀員工持股信託上路 基層等同加薪4.3%

2019-09-26 15:35

金管會密集開罰保險業 今天又有一家被罰240萬元

2019-09-26 17:30

中鼎旗下崑鼎 攻廢溶劑回收商機

2019-09-26 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top