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沒錢可存？投資策略師分享儲蓄「法則」

2019-09-26 17:05世界日報 編譯劉煥彥╱綜合報導

沒錢有沒錢的方法，簡單來說就是勒緊褲帶，也就是撙節。圖／摘自pakutaso
沒錢有沒錢的方法，簡單來說就是勒緊褲帶，也就是撙節。圖／摘自pakutaso
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欠債太多還沒還清？還沒開始做退休儲蓄？還是在股票市場上輸到脫褲子？

如果因為這些原因，你還沒有開始儲存退休金，而且覺得自己肯定完蛋了嗎？投資機構Mauldin Economics投資策略師迪里安(Jared Dillian)在財經新聞網站MarketWatch撰文指出，沒錢有沒錢的方法，簡單來說就是勒緊褲帶，也就是撙節。

他寫道：「我認識不少人到了50歲都還沒有為了退休存下一毛錢，後來他們展現人生中最強的反敗為勝，最後得以安心輕鬆地退休。」

既然做得到，應該怎麼做？

首先要把薪水的50%存起來，聽起來很糟糕嗎？如果大家只有23歲，只要把薪水的10%至20%存起來即可，現在當然又存多一倍才能趕進度。

從好處來看，存錢其實很好玩，投資有時候也很好玩，過去十年來要投資其實都不難。

迪里安也指出，半數美國人是從62歲起領社會安全金，只有2%是從70歲才開始領。

如果等到70歲才開始領社安金，不僅領取金額比62歲時多出一倍，多工作的這八年你會有更多所得入袋，而且在現在這個時代，62歲不算太老，你可以繼續上班，也應該繼續工作。

如果以適當方式激勵，大家都能夠存錢與投資，幾乎沒有人從23歲就開始，所以可以說大多數人都在人生的某個時候開始趕進度，這很正常。

他說：「即使你45歲或50歲才開始，還是可以用複利方式彌補一點過去沒做的時間，當然成效不會比更年輕時開始要好，但晚做比不做要好。」

迪里安也提醒， 退休儲蓄絕對別想走捷徑，因為沒有捷徑，「如果你想在股市找更多風險，你虧錢的風險同樣不小」。

十多年前迪里安是華爾街巨擘雷曼兄弟的ETF交易負責人，後來雷曼兄弟捲入次貸風暴，在2008年9月宣布破產，促使美國發生前所未見的金融危機，迪里安也沒了工作。

他以過去十年來的親身經驗說明，勒緊褲帶讓他得以做到以下三件事：

1. 撐過老東家破產，以及原先手上的公司特別股化為烏有；

2. 在金融危機尚未結束前能夠自立門戶創業；

3. 在真正對的時機買下房地產，又不用舉債過多

他說：「我真的希望，這篇文章可以幫助你以稍微不同的方式，評估自己的狀況，不論你是23歲、43歲或63歲。」

薪水破產

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