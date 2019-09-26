華映2100名員工沒頭路被欠薪 工會不排除上街抗爭

2019-09-26 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



大同集團旗下面板廠華映爆發財務危機，預料將狠裁2100名員工，形同關廠，桃園市勞動局今天主動辦理首場華映員工權益說明會，現場湧入近500人到場，擠爆說明會會場；華映工會理事長蘇國哲感嘆，華映看來是「誠意千萬、口袋三毛」，政府積極介入協調，華映允諾30日將通報大量解雇計畫書，意即11月30日終止勞動契約，若屆時勞資協商看不見資方善意，工會不排除抗爭，台下員工一陣叫好，更有人嗆說要「丟雞蛋」，要華映出來面對。

華映斷電，龍潭廠與楊梅廠多數員工沒工作，僅剩楊梅廠有少數行政職留守，2100名員工面臨資遣，由於華映遲未向市府通報大量解雇計畫書，市府勞動局今天在市府B2大禮堂辦理說明會，預估座位容納350人，由於工作無著又被欠薪，不少人倍感焦慮從中南部老家趕來，現場湧入500人，不少人席地而坐或站著聆聽，市府說10月8日辦第2場，會加放塑膠椅。

市府勞動局勞動條件科、勞資關係科與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、勞工保險局等單位受邀到場，接力說明華映員工未來如何進入失業給付、申請勞資爭議調解，後續轉職可接受職業訓練等，就業服務處也發放求職登記表，未來將進一步輔導華映員工轉銜至其他職場。

華映工會理事長蘇國哲表示，華映財務危機，連帶波及2100名勞工家庭，工會積極爭取勞工權益，經勞動部與市府勞動局居中協調，昨在勞動部開了一次協調會，資方在會中允諾於9月30日通報大量解雇計畫書，資遣日落在11月30日，後續將跟公司協調欠薪與資遣費事宜。

「公司在財務面操控的失誤，害勞工失業，資方要負責！」蘇也說，4個月薪資加上3個月資遣費，員工平均至少要拿30萬元跑不掉，由於茲事體大，影響2100個家庭，若未來談判看不見資方誠意，工會不排除抗爭，他也預告會準備遊覽車，要大家準備鍋鏟一起敲鑼打鼓。

有工資十多年的員工也不滿華映擺爛，去年底開始財務重整就可嗅出端倪，「都是操作出來的」，員工情緒不只是惶恐，更多的是憤怒，資方把上千名員工家庭生計當作兒戲，不少人是單親媽媽要養家活口，被欠薪加上資遣費，若30日盼不到大量解雇書，就準備要丟雞蛋。