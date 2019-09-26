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雙邊科技會議強化台美合作 聚焦環境與天文地科

2019-09-26 17:21中央社 台北26日電

科技部代表團赴美與美國國家科學基金會共同舉行台美雙邊科技合作會議，就環境永續、海洋科學、天文物理等7大主題討論，藉此強化雙邊科技合作。

由科技部自然科學及永續研究發展司長林敏聰領軍一行9人的代表團，在駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）科技組的安排之下，與美國國家科學基金會 （NSF） 共同召開2019年台美雙邊科技合作會議。

今年的會議共有7個討論主題，分別為地球科學、海洋科學、生態與永續環境、海岸線治理、天文學及天文物理、半導體及STEM教育。科技部表示，雙方代表就每個主題分別簡報後，針對未來雙方可合作的方向及機制討論，藉此強化台美雙邊科技合作。

台美雙邊科技合作會議是由美國在台協會（AIT）與TECRO安排，每兩年舉行一次的科技合作會議，這次的會議由林敏聰與NSF國際合作處處長Dr. RebeccaKeiser共同主持。

除了既有的7大議題外，林敏聰在會中分享台灣近期的科技政策施政方向及投入的重點，也與說明台灣科技新創基地（TTA）、國際產學聯盟（GLORIA）等計畫的推動經驗。

對於本次的會議，雙方都表達肯定並會繼續支持現有的合作計畫，並希望能過展到各領域，籌劃有關的雙邊研討會，擴展更多科技交流與合作活動。

科技部半導體生態

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