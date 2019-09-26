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行政院拍板 太陽光電2020年達標6.5GW

2019-09-26 12:52經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

針對經濟部「109年太陽光電6.5GW達標計畫」報告，行政院長蘇貞昌今（26）日拍板並裁示各部會通力合作，務必達成此目標。經濟部次長曾文生則提及，在今年7月17日，台灣用電達到史上新高的37.38GW（10億瓦），但太陽光電在當天中午的尖峰時刻，提供了4.8%約1.79GW的電力。

行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
行政院長蘇貞昌。聯合報資料照
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經濟部指出，該計劃參考太陽光電成功推動經驗，將我國土地建物空間做最有效率規劃利用，以「產業園區」、「畜、農、漁電共生」及「中央與地方共同推動」三大主軸，擴大建立示範案例與專案，並透過地方政府協力擴大在地設置能量，即時解決設置的疑難雜症。

曾文生指出，針對此目標，在產業園區部分，不少工廠屋頂設置太陽能板，因此設置空間是有的，而透過建立新的商業模式、建築形式與違建排除等，目前都有適法做法；而針對農業漁電共生，畜牧業者加裝太陽能板比例也很高，只需加速行政程序以及良好的審查模式，都能提高開發速度。

曾文生透露，我國用電負載在7月17日達到歷史新高，為37.38GW，其中太陽光電在尖峰時刻貢獻度達到4.8%，且明年會繼續破紀錄，未來在尖峰時刻，太陽光電會持續發歸功能，提供更多用電；曾文生表示，對於國際品牌與供應鏈廠商所需的綠電，也會繼續積極推動，如此才是提升國內廠商競爭聊的做法。

蘇揆裁示也透露，在今年9月2日當天，太陽光電一度貢獻超過2GW，占總供電量的5.8％，這已經超過核二或核三廠兩部機組的貢獻度，也是太陽光電的重要里程碑；蘇揆表示，Google今年1月也自願性採購10MW（百萬瓦）綠電，這也是Google首次在亞洲完成再生能源採購計畫。

蘇揆表示，本期太陽光電2年計畫，預估可帶動投資商機2,220億元，政府致力推動綠能，不僅有利國內綠能產業發展，對地方來說，在創造就業機會、直接增加財源，也都有相當大的幫助。因此，中央與地方的共同合作、共創多贏，相當重要。

蘇揆指示政委龔明鑫持續督導及盤點各部會在政策推動上所遭遇困難，落實所規劃之三級協調機制，研提有效解決方案，促進申請設置，相關審查、行政程序（併聯申請等）、饋線埋設進度等，都請有關部會全力協助地方政府，以最有效率、便民的方式進行，共同達成政策目標。

太陽光電經濟部太陽能再生能源Google

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