蔡總統：成立投資台灣事務所 推動境外資金匯回專法

2019-09-26 12:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



蔡英文總統今（26）日出席「世界台灣商會聯合總會第25屆年會暨第3次理監事聯席會議」開幕典禮，她致詞時表示，經濟部去年成立「投資台灣事務所」，用單一窗口協助台商排除投資障礙；上個月政府也推動境外資金匯回專法，透過租稅優惠，讓台商朋友安心回台投資，期盼台商繼續以「合作開創商機，團結支持政府」的台商精神，帶領台灣走向世界。

總統蔡英文。聯合報系資料照 分享 facebook

總統致詞時說，面對台灣的國際處境，台商朋友們用「一卡皮箱」闖天下的精神，以經濟撐起台灣參加國際經貿的空間，例如藉由協助編寫「台商經貿投資白皮書」，來提升台商在當地的政經地位；也組團到日本、瑞典和巴拉圭訪問，用民間力量來加強穩固台灣的經貿外交，她要表達最深的感謝跟敬意。

總統提到，過去三年多來，國際情勢變化很大，但是政府努力改善經濟結構，多元布局，整體經濟轉型的成果漸漸展現出來。我們用前瞻建設投資台灣，擴大內需，吸引史上最大規模的台商回流投資，連外商也紛紛加碼跟進。今年是投資大爆發的一年，面對美中貿易戰，我們將危機化為轉機。

總統指出，經濟部去年成立了「投資台灣事務所」，用單一窗口，協助大家排除投資障礙；至於課稅問題，上個月我們也推動了境外資金匯回專法，透過租稅優惠，吸引台商朋友調整全球資金布局，安心回台投資。

總統說，根據「美國商業環境風險評估公司」的最新報告，台灣的投資環境風險評比排名是全球第四名。許多知名國際大廠紛紛宣布來台投資，代表著大家看好台灣未來穩定的投資環境。

總統表示，不僅如此，台灣的競爭力跟創新能力，在國際間越來越受到矚目。根據「世界經濟論壇」（WEF）公布的「2018年全球競爭力報告」，台灣在「創新能力」部分是全球第四名，這表示台灣在創新方面的努力，已經受到國際的肯定。

總統提到，因為有大家跟政府一起打拚，讓台灣在美中貿易戰的風暴中，經濟依然穩定成長，在今年第2季的經濟成長率，我們是亞洲四小龍第一。這些都是政府跟全體人民共同努力改革的成果，他要特別感謝台商好朋友們對政府政策的支持，面對台灣經濟轉型的關鍵時刻，她也要再次拜託大家，幫政府、也幫自己好好守住這些得來不易的成果。

總統指出，「合作開創商機，團結支持政府」是我們引以為傲的台商精神，她要特別借重台商朋友們最精準敏銳的事業眼光，以及帶領台灣走向世界的膽識，期許世總未來能繼續加速台灣融入國際社會，在海外做政府有力的後盾。