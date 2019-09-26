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下周油價回穩 汽、柴油估各調降0.1、0.4元

2019-09-26 10:34經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

本周汽、柴油分別大漲5角和9角，下周油價則可望因美國商用原油庫存連兩周回升，以及北半球夏季用油旺季落幕影響，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.1、0.4元，實際調整金額將於29日（周日）中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降0.1、0.4元。

累算至9月25日之7D3B周均價為63.06美元，較上周64.75下跌1.69美元。新台幣兌美元匯率31.035較上周31.005貶值0.03元。

油價美元匯率

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