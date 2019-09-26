從餐飲、商場到航空 謝金河：香港經濟惡化正全面化

2019-09-26 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



香港經濟的惡化正全面化！財訊傳媒董事長謝金河說，這兩天各項經濟數據都朝向負向發展，而香港原預計今年出口成長5%，到了6月抗爭起，成長預期剩2%，9月23日最新的預測數字變成衰退4%，顯示情勢持續惡化中。

謝金河說，香港的抗爭沒有緩和跡象，隨著10月1日的腳步逼近，香港的詭譎氣氛更加撲朔迷離。這兩天各項經濟數據都朝向負向發展。首先是香港的酒店，餐飲業從業人員跳出來求救，訴求酒店餐飲業者10室8空，從業人員「四大皆空」，包括金鐘太古廣場，銅鑼灣百利商場，金沙灣D2Place，8月租金都下調兩成到三成。有些五星飯店房價甚至打三折，餐飲市集消費市況比金融海嘯還慘。

他指出，這兩天航空業又掀起放無薪假，香港航空高管9月到12月減薪兩成，國泰航空股價跌到10港元以下，儘管管理高層都換人，但8月載客量290萬人次，減少11.3%；機場客貨運量，7月減少12.4%，8月再跌11.8%。9月的前10天，中國大陸內地到港團客少了九成，香港從機場到航空業者，這次受到衝擊最直接。過去10年，每年到港旅客都超過7000萬人次，今年可能會少於這個數字。

另一個是香港出口，今年前8個月，香港出口比去年同期減少3.9%。去年底到今年三月，香港預計今年出口成長5%，到了6月抗爭起，出口成長預期剩下2%，9月23日最新的預測數字變成衰退4%，顯示情勢持續惡化中。

謝金河說，現在信評機構，惠譽，穆迪到標準普爾，都將香港信評調為負向。這兩天最受矚目的是，原來香港啓德機場的土地由高銀金融以111.24億港元標走，最近高銀金融以香港情勢惡化為由廢標，這塊香港最大地塊115089平方呎，可供建地863165呎的大片土地未來何去何從？也成了香港的指標。