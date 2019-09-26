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元大寶華：台出口仍有極大壓力

2019-09-26 00:41聯合報 記者陳素玲／台北報導

元大寶華綜合經濟研究院昨公布今年最新經濟成長率預測。圖為高雄港碼頭。 圖／聯合報...
元大寶華綜合經濟研究院昨公布今年最新經濟成長率預測。圖為高雄港碼頭。 圖／聯合報系資料照片
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美中貿易戰牽動台商回流，許多研究機構據此上調台灣經濟成長率，但元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源昨天表示，不宜因此全部解讀為台灣經濟從此非常健康發展，因為台灣對美國增加出口，但對中國大陸出口減少，由於美國占台灣出口低、但中國占比高，所以對台灣經濟衝擊負面因素還是高於台商回流的正面效應。

元大寶華綜合經濟研究院昨公布今年最新經濟成長率預測，由於台商回流的數量及金額超乎預期，因此將今年經濟成長率由百分之二點一上升為二點三。

梁國源表示，他將目前全球及台灣的經濟定調為「衝擊型經濟」，三大威脅來自善變的川普、固守國家資本主義的中國以及群龍無首的歐洲，因此，明年經濟預測比今年差，只有百分之二點二。

梁國源表示，近期因為中美貿易紛爭，讓全球經濟充滿不確定性，近來大家搜尋最多的是「衰退」，這一波與二○○八年金融海嘯危機最大不同是，上次各國事後都採取貨幣寬鬆政策，但是這次都發生衰退，是否還有政策工具？深度及強度都是無法預測的。

梁國源也分析，台灣雖然有台商回流投資的挹注，但整體出口仍面臨極大壓力，預估經濟表現仍是平平。他說，台商回流投資增加出口，無法彌補減少對中國大陸的出口，但是必須正面看待，因為如果沒有台商回流，此次不但無法上修經濟成長，恐怕還要下修，「抵銷出口衝擊總比經濟成長下降來得好」。

此外，他認為台灣還充滿政治衝擊，第四季是總統選舉熱季，下一任也會影響明年經濟表現。

台商經濟成長率元大

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