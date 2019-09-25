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中石化回馬槍讓到手京華城飛了？興富發「輸了就是輸了」

三大科學園區 尚有161.3公頃可出租地

2019-09-25 21:28經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

科技部長陳良基今（25）日赴立法院業務報告。他以書面報告指出，截至8月底，三大科學園區尚可出租土地面積達161.3公頃，後續還能再增加至少446.4公頃的產業用地。其中，科學園區土地租金不超過公告地價之10%，每年租金隨地價的漲幅也以10%為限，藉此穩定租金價格，以利廠商營運財務規劃。

新竹科學園區指出，近期廠商的用地需求攀升，提出寶山用地擴建計畫以因應，面積32.7公頃，已於8月27日經環保署備查，並在8月29日發布實施都市計畫變更，目前已有84%土地完成取得作業，預計今年完成全數用地取得、明年動工，有機會在明年底就能啟用，增加18.7公頃建廠用地。

而中部科學園區也已完成后里園區七星基地、二林園區第二階段環評，未來配合二林園區公共工程開發進度，將逐步提供產業用地約可達265公頃，全區開發後土地面積可增至343公頃，滿足廠商對建廠用地之需求。

至於南部科學園區，現已完成台南園區及高雄園區之土地檢討變更作業，其環差亦獲同意，增加52公頃土地可供擴廠。

在租金部分，科技部官員表示，過去科學園區業者紛紛反應，進駐後帶來龐大的附加效益，帶動周邊土地價格，卻反而連帶使自身應繳交的租金也隨之飆漲，此租金計算機制不甚合理；因此，科學園區在今年2月起適用新制計費辦法，將租金與地價脫鉤，每年隨地價波動的租金漲幅，以10%為限。

科技部說明，今年2月27日發布實施「科學園區土地租金及費用計收辦法」，土地租金最高不得超過公告地價10%，且公告地價波動時，扣除地價稅後，最多也不得超過10%。

科技部強調，設置漲幅上限，是作為土地租金波動的風險機制，避免因公告地價劇烈波動，致使園區土地租金調整幅度超出廠商財務規劃。

官員說，將土地租金與公告地價脫鉤後，有效和緩園區租金的漲勢，不再如過往劇烈變動，且科學園區租金結構為既定公式，僅一成則按照公告地價計算，其餘九成均為園區公共建設的成本，包括園區開發時建設道路、蓄水池等設備經費，將按照業者承租土地面積，分20年回收，以償還銀行。

租金

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