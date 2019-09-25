人生好難！ 資誠：睡不飽成健康最大難關

2019-09-25 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



資誠（PwC）聯合會計師事務所今（25）日發布健康醫療報告，發現「時間」成為影響現代人健康的最嚴重問題，35%受訪者認為自己沒有足夠睡眠時間，已成為健康最大難關；20%受訪者表示，沒有時間讓自己變得更健康；經濟也同樣成為問題，20%的受訪者無法負擔健康飲食、健身房等生活方式。

資誠《重視健康促進迫在眉睫》調查報告，針對來自澳洲、中國、德國、印度、日本、阿拉伯聯合大公國、英國、美國等八個國家，共約8,000位受訪者進行調查，發現人類健康生活的最大挑戰，竟是沒有足夠睡眠時間，35%受訪者認為自己每天睡不到七到九個小時。

第二個現代健康問題則是科技，26%受訪者認為自己花太多時間在手機、社群媒體上，也有22%受訪者表示缺乏動機讓自己變得更健康、20%的受訪者表示無法負擔健康飲食、健身房等生活方式。另外，認為自己身體狀況不佳或非常不佳的受訪者中，有22%飽受精神健康問題，使他們無法享受更健康的生活方式。

資誠聯合會計師事務所副所長曾惠瑾表示，全球醫療健康產業正面臨巨大的變革，許多國家政府正在重新調整健保支出資源，從臨床醫療與照護，轉變到疾病預防與健康促進。醫療體系若不能改變服務提供的思維，即使有再創新的治療方式或藥物，將徒增更多醫療資源的浪費，卻在增進使用者健康上事倍功半。

資誠生技團隊、普華（PwC）財顧執行董事翁麗俐指出，單靠醫療無法確保提高人類健康水平，需要透過跨界結盟合作。例如電商龍頭亞馬遜(Amazon)於2018年9月以7.53億美元完成收購美國線上藥局PillPack。將線上藥局模式跟Amazon的電商及智慧家庭系統(Alexa)結合，將醫藥帶進消費者的日常生活。

翁麗俐呼籲，健康生態系必須重視健康的社會決定因素，透過早期介入，有機會預防或阻止慢性病的進展，尤其是肥胖和糖尿病。健康生態系中的所有參與者必須共同努力，不僅要治療疾病，還要解決疾病的根本原因。