今年8月陸客來台較去年成長10% 9月起將會墜崖式大縮減

2019-09-25 17:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部觀光局今（25）日公布今年8月來台旅客人數統計，各界矚目的陸客，雖然從8月1日開始暫停自由行的申請，但因之前還有不少已完成大通證、入台證申請的證件尚未消化，加上團客也未開始限縮，故來台旅客數多達近28.3萬人次，較去年同期成長10%，平均一天來台人數有9,129人。

而今年1至8月來台旅客數近799.7萬人次，較去年同期的712.6萬人次，成長12.2%，其中陸客今年前八個月較去年同期成長近三成，大幅增加50.6萬人次，增長幅度占了來台總增加旅客數的58%，陸客對於來台人數成長的重要性不言而喻。

不過，9月起因取得證件可以來台從事自由行的陸客愈來愈少，來台團客也被砍了超過一半，9月份迄今平均每日來台陸客不到千人，預期9月的陸客來台數字，不但會大幅衰退，恐還會創下近八、九年來最低紀錄，甚至可能會使9月的來客數呈現負成長。

據觀光局統計數字顯示，今年8月來台前五大客源，位居首位的仍是陸客，多達28.3萬人次，其次是日本的20.3萬，港澳則有18.7萬，排名第三，由於香港反送中活動依然持續，但港澳旅客來台的情況並未受到衝擊。

位居第四仍是韓國旅客，有近9.4萬人次，第五名為美國，有近4.4萬人次，超越新南向18個國家的來客數。而新南向國家中的新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南等國來台旅客一直很踴躍，但8月份的來客數，都是三萬多人，故全部位居美國之後。

至於今年1至8月來台旅客狀況，陸客仍然穩居第一大客源地，有228.2萬人次，較去年同期成長27.1%，較位居第二的日本132.8萬人次，足足多出95.4萬人次。

而排名第三的是港澳旅客，有117.6萬人次，比去年同期成長5.9%，原本觀光業者還相當擔心，可能會因此影響港澳旅客來台觀光意願，但結果顯示並未受到影響。

來台旅客排名第四的是韓國，有72.2萬人次，較去年同期成長12.4%；美國位居第五，有38.8萬人次，較去年同期成長4.7%。