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非核亞洲論壇關切核三廠 屏縣府：2025堅決除役

2019-09-25 15:03聯合報 記者江國豪╱即時報導

台灣環保聯盟等十多個民間團體在台舉行第26屆「非核亞洲論壇 」，來台參加論壇的日本、韓國、越南、菲律賓、印度等國際外賓，24、25日兩天在南下屏東進行「廢核．再生」的活動計畫，參訪再生能源發展的現況，並與恆春居民就核電廠安全除役等相關議題進行座談。

2017年曾獲得諾貝爾和平獎的澳洲廢除核武運動組織（ICAN），共同創辦人史維寧（Dave sweeney）表示，核能是危險能源，世界趨勢已明顯朝向轉型開發再生能源，這過程對台灣和屏東來說是個挑戰也是機會。挑戰在於該如何管理危險的核廢料；機會在於透過再生能源來創造就業、發展能量。台灣緊跟先進國家走向非核家園，方向相當正確，並以負責任的態度處理這個問題，台灣在能源轉型的道路上，有很多國際夥伴會在背後支持。

台灣環保聯盟會長劉志堅表示，核三廠40年操作壽齡將至，兩個機組將在2024、2025年陸續到期進入除役，除役計畫是非常慎重且與地方息息相關，中央部會應儘速提出並向地方說明。另外，包含目前運轉及除役後的核廢料處理，具有極大的安全風險及成本負擔，核廢料去哪裡處置或暫存同樣茲事體大。

劉志堅表示昨天在恆春地區進行座談，居民相當關心核三廠和地方發展，除役計畫幾十年時間，地方希望中央除了回饋外，應考量就業、生態了遊、土地利用等面向，透過再生計畫為地方帶來更多繁榮。

「核三廠在2025年底，絕對會安全、完全除役」環保局長顏幸苑表示，核能問題和空汙一樣沒有國界，整體的核能問題也是國際問題。環保署已在召開核三除役的環境影響評估，環評會議雖不可能一次通過，屏東縣環保局出席會議，絕對表達縣府堅決除役的立場。

「非核亞洲論壇 」24、25日兩天在南下屏東進行「廢核．再生」的活動計畫，並與恆...
「非核亞洲論壇 」24、25日兩天在南下屏東進行「廢核．再生」的活動計畫，並與恆春居民就核電廠安全除役等相關議題進行座談。圖／屏東縣政府綠能辦公室提供
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「非核亞洲論壇 」24、25日兩天在南下屏東進行「廢核．再生」的活動計畫，參訪屏...
「非核亞洲論壇 」24、25日兩天在南下屏東進行「廢核．再生」的活動計畫，參訪屏東縣再生能源發展的現況。圖／屏東縣政府綠能辦公室提供
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2017年曾獲得諾貝爾和平獎的澳洲廢除核武運動組織（ICAN），共同創辦人史維寧...
2017年曾獲得諾貝爾和平獎的澳洲廢除核武運動組織（ICAN），共同創辦人史維寧（Dave sweeney）表示，核能是危險能源，世界趨勢已明顯逐步轉型開發再生能源，這過程對台灣和屏東來說是個挑戰也是機會。記者江國豪／攝影
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環保核能核三廠

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