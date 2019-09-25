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台經院景氣動向調查：從外冷內溫轉為外溫內熱

2019-09-25 11:28聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

台經院今天公布最新景氣動向調查，製造業營業氣候測驗點連二個月上揚，服務業營業氣候測驗點轉為下跌，營建業則為連續第四個月的上揚態勢。台經院景氣研究中心主任孫明德表示，上半年景氣是「外冷內溫」，下半年轉為「外溫內熱」，整體來看仍處於區間盤整的態勢。

台經院院長張建一表示，受轉單、台商生產基地移轉的影響，台灣在工業生產、零售、餐飲及出口都表現不錯，內需是支撐經濟成長的主力。但台灣是小型經濟體，受國際景氣影響很大，影響未來經濟展望。

隨著美中雙方加徵關稅範圍與金額逐漸擴大，主要國家出口多呈負成長表現，全球貿易動能降溫，尤其是歐洲、中國大陸等大型經濟體，經濟表現明顯下滑。

張建一指出，美中預計在10月7日進行貿易談判，全世界都很期待有好的結果，但從過去經驗來看，不用期待太高。預期如何透過財政政策來刺激內需，是未來各國的重頭戲。

國內方面，台經院景氣研究中心副主任表示，儘管傳統產業景氣表現依舊疲弱，但適逢電子零組件產業旺季，加上5G基礎建設帶動，消費性電子新品備貨與高階製程需求強勁，拉抬電子機械業廠商看好當月景氣比例接近5成。

服務業方面，車市適逢民俗月傳統淡季，拖累整體零售業營業額較上月下滑，故零售業廠商對當月景氣看法較上月保守，加上美中貿易戰升溫、美債殖利率倒掛引發市場恐慌，影響市場投資氣氛，使得證券業者對於當月景氣看法較為悲觀。不過，8月有一時亂流，但9月股市已反彈。

營建業方面儘管面臨傳統民俗月影響，房市成交量明顯較上月下滑，然受惠於多項工程建設進入施作高峰，且政府投資動能增強，重大公建計畫驗收款挹注漸趨集中，使得營造業廠商對當月及未來半年景氣看法較上月樂觀，成為帶動本月營建業測驗點上揚的主因。

台經院公布最新各產業營業氣候測驗點，製造業、營建業上揚，服務業下滑。圖／台經院提...
台經院公布最新各產業營業氣候測驗點，製造業、營建業上揚，服務業下滑。圖／台經院提供
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