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日月光中水回收廠轉型綠科技教育館今日啟用

2019-09-25 11:27聯合報 記者王昭月╱即時報導

封測大廠日月光高雄廠自2015年啟用全台最大的中水回收廠後，4年下來累計產水1000萬立方公尺，相當於省下4000座奧林克標準游泳池水量，節水成效是各企業標竿，日月光不只分享節水技術，亦在中水回水廠一樓建為綠科技教育館，作為環境教育場域，今起啟用並開放各界參訪，藉此激發大家共同關心環境。

日月光高雄廠「綠科技教育館」今早啟用，邀請經濟部加工區管理處主秘吳德章、高雄科技大學環境安全衛生中心主任周志儒、高屏地區環境教育區域中心教授賴俊吉等嘉賓澆灌苗，象徵日月光推動的環教經驗，將持續茁壯成長。

日月光自2015年啟用全台最大中水回收廠，汲取工廠放流水，經過淨化後再回到製程利用，落實日月光對水資源「減量、回收、再利用」的管理原則，至今每日可回收9800立方公尺再生水，回收率高達50% ，平均一滴水可循環利用2.6次。

日月光的節水經驗吸引不少學校、企業前來觀摩交流，如今進一步將中水廠一樓轉型為環境教育場域，開放各界參訪，日後綠科技教育館會規劃符合國小學童與成人的不同教案，以水為主的環教課程引導 ，推展水資源的共生理念。

日月光資深副總周光春表示，環境教育經淺移默化後才能對環境產生關心，日月光中水廠2015年運作至今，節省很多水資源，未來綠科技教育館除將以此經驗作為環境教材，也會融入遊戲等主題，讓大家了解全世界水資源現況，激發大從另一個角度關懷環境。

綠科技教育館今日啟用，也請到高雄科技大學環教團隊，展示與日月光文教基金會合作推動的「日月光永續推動環境教育專案」，包含課程學員自製的水資源系列桌遊及青少年、樂齡、種子教師等不同族群的課程影片記錄等。也展示日月光投入循環經濟的落實成果。

經濟部加工區管理處主秘吳德章、高雄科技大學環境安全衛生中心主任周志儒、高屏地區環...
經濟部加工區管理處主秘吳德章、高雄科技大學環境安全衛生中心主任周志儒、高屏地區環境教育區域中心教授賴俊吉等嘉賓澆灌苗，象徵日月光推動的環教經驗，將持續茁壯成長。記者王昭月／攝影
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日月光中水回收廠，四年下來省水可觀，相當於4000座 奧林 克標準游泳池的水量。...
日月光中水回收廠，四年下來省水可觀，相當於4000座 奧林 克標準游泳池的水量。記者王昭月／攝影
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日月光中水回收廠節水有成，轉型為綠科技教育館。記者王昭月／攝影
日月光中水回收廠節水有成，轉型為綠科技教育館。記者王昭月／攝影
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日月光中水回收廠節水有成，轉型為綠科技教育館，開放各界參訪，藉此激發大家共同關心...
日月光中水回收廠節水有成，轉型為綠科技教育館，開放各界參訪，藉此激發大家共同關心環境。記者王昭月／攝影
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