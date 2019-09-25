企業家規劃身後遺產 應注意哪些法律問題？

2019-09-25 09:24 聯合新聞網 永然文化出版



李永然律師

「錢」是人類最偉大的發明，自古以來，「金錢」的誘惑力及影響力可以說是無人能擋、無遠弗屆。常人道：「人為財死，鳥為食亡」，足見金錢的誘惑力。

企業家打拼事業固有其人生的志向與理想，但其中也涉及「金錢的累積」；一位成功的企業家到了晚年時，大皆累積了相當多的財富，甚至富可敵國。

一位企業家到了老年因累積相當多的財富，如何處理身後遺產，則成為一樁大事。企業家事前如規劃得好，則樹立身後良好形象、子孫和諧相處、事業後繼有人；事前如未有良好的規劃，則子孫同室操戈，上法庭打官司，引起社會側目或事業迅速崩解，錢財散盡，子孫身敗名裂。基於過往諸多古今中外案例殷殷可鑒，因而使處理身後遺產的規劃已成為企業家的一大「煩惱」。

筆者自民國67年底執業迄今已三十餘載，所接觸為處理身後財產之當事人的案件相當多；受任處理後代子孫為了財產繼承，相持不下的官司，甚至還衍生刑事官司者也所在多有；筆者擬藉本文提醒企業家規劃遺產時，應注意相關的法律規定，俾免日後為繼承人或受遺贈人埋下未來訴訟爭執的種子。

處理身後遺產的規劃已成為企業家的一大「煩惱」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一、宜先考慮是否留部分財產做公益

佛家言：「萬般帶不走，唯有業隨身」，一個人因對待「生命」的看法不同，則處理財產的規劃也會不同。如果相信「人有來世，三世因果」，則一個人應利用有生之年，把自己所賺的金錢透過自己的手或所規劃的想法「布施」出去，為自己及後代子孫廣植福田，並樹立家族在社會中的良好形象。反之，有些人認為金錢既然是自己或家人共同努力所掙得，自應將之留在家中代代相傳。如屬前者，則應利用生前成立「公益信託」或「財團法人」（基金會）從事公益；或利用「遺囑」，將部分遺產「捐贈」從事公益。

二、務必運用「遺囑」規劃遺產

不論是否在生前做公益，企業家如想讓自己的遺產按自己的意志去處置，則應訂立一份「有效的遺囑」。

由於「遺囑」是「要式行為」，立遺囑人一定要注意遺囑的方式（如：自書、代筆、公證、密封、口授），務必使其方式、內容合乎法律的規定，同時應周延、明確，方能避免無謂的爭議。過去常見之爭議，如：遺囑不符法定方式、遺囑是否偽造、遺囑對遺產的分配侵害「特留分」（註1）。所以，在立遺囑時，一定要妥慎規劃安排，並請有經驗的法律專業協助，這樣才可避免爭議的發生。

（本文出自《家族傳承與不動產借名登記法律手冊》，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook

三、遺囑信託可以考慮運用

企業家運用遺囑處理身後遺產，固應注意前述問題，筆者特別要介紹「遺囑信託」，其係指委託人以立「遺囑」的方式，為「受益人的利益」或「公共利益」，使受託人管理、處分信託財產（註2）。透過此種方式，其好處甚多，如：保護資產、避免子女浪費財產或惹禍上身、鼓勵子女奮發努力並貫徹父母意願、立遺囑人較能按自己意志處分財產……等（註3）。

四、指定遺囑執行人

企業家運用先前立遺囑方式規劃身後遺產時，還可以考慮同時指定「遺囑執行人」。我國《民法》第1209條第1項規定：「遺囑人得以遺囑指定遺囑執行人……」，遺囑執行人有管理遺產，並為執行上必要行為之職務（《民法》第1215條第1項），這樣也有助於遺囑內容的實現。

五、結語

綜上所述，企業家一生努力打拼，累積了財富，相信也關心後代子孫，應透過「智慧」的決定，生前就妥善規劃身後的財產，使財產發揮效益，子孫和睦、企業永續，並樹立良好風範，切勿因遺產分配不均，子女爭訟，破壞家庭團結及生前形象。

（本文作者為永然聯合法律事務所所長、永然法律基金會董事長）

（本文出自《家族傳承與不動產借名登記法律手冊》，未經同意禁止轉載。）