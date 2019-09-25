名家觀點／進化「智造」 科專預算不能少

2019-09-25 00:54 經濟日報 朱志洋



根據市調機構MarketsandMarkets預估，全球智慧製造市場規模預計到2023年將成長至2,990億美元（約9.3兆台幣），商機龐大，全球政府無不以政策推動智慧製造的發展。多年來，筆者參與全球重要的機械展會，比較各國智慧製造發展現況，許多國家的智慧製造技術都比不上台灣。台灣有絕佳的競爭條件、實力不容忽視，呼籲政府從科技專案、政策優惠兩大面向著手，投入資源支持智慧製造，加強產業競爭力。

首先，科技專案投入產業科技研發，對於企業尤其是中小企業幫助甚大，政府應持續以經費支持科技專案。科技是帶動國家經濟發展的重要基石，台灣有傲視全球的產業供應鏈，科專的投入功不可沒。然而，近十年來代表產業應用科技研發的技術處科專預算，十年間減少51億元，2019年已降至147億元，減幅高達25%，這是不對的。

台灣產業結構特殊，中小企業占全體企業的98％，貢獻全國就業人數高達78％，中小企業榮興與經濟發展息息相關，聚焦產業應用科技的科技專案，可補中小企業研發資源的不足，助業者快速取得創新技術，銜接世界發展潮流。

我們以自身的經驗為例，40年前，友嘉還是小型的工具機廠，但台灣給予中小企業很好的平台，我們善用科技專案計畫與工研院等法人合作，奠定基礎，並且透過併購、國際合資等持續壯大、開拓市場，才有現在的國際規模。友嘉集團目前已經是全球前三大工具機業者，面對全球躍進的科技發展，科專法人仍是我們最佳的夥伴。

再舉個例子，5G是下一波發展趨勢，其高速、低延遲的特性，結合智慧製造將為產業帶來重大變革。我們跟工研院、精機中心、台大有5G相關的合作，並與資策會合作「台歐雙邊合作Clear5G」，在岩田友嘉導入國內第一座、也是亞洲第一座的「5G未來工廠」，預計明年5月開幕。廠內全面採用5G聯網，可做到無人化製造、自動拋光、自動清洗、AI檢測、無人搬運車、智慧眼鏡遠端監控操作，提高生產效率、準確率、降低庫存。這項合作可說是創舉，也是法人以科專開發前瞻技術，與產業合作，快速切入全球發展趨勢的實例。

事實上，政府每年投入的科專預算，對產業而言是一場接力賽的起點，法人研發成果交棒產業，業者可以創造經濟價值。因此，我長期呼籲政府應在科技預算上多撥一點經費給科專，讓科專能創造大效益，支持產業的發展，尤其是正在發展的上兆元機械產業。

其次，智慧製造是提升中小企業競爭力很重要的契機，建議政府應以政策優惠推動發展。目前政府給予業者在智慧製造的投資抵減優惠為，單一年度抵減投資金額5％的營利所得稅，或未來三年每年抵減投資金額3％的營所稅；但相較過去政府鼓勵業者投入自動化設備時，祭出的投資抵減率高達20％，現行對智慧製造的獎勵誘因是不夠的，建議政府宜再審慎思考。

台灣是一個寶島，有利中小企業的發展，環顧南韓、義大利、美國、日本等國家，都沒有像台灣擁有這麼自由的發展環境，讓中小企業能夠與大型企業並駕齊驅，公平地參與政府採購案。中小企業生命力強韌，因此，深切的呼籲政府多關心中小企業，以經費支持科專、以政策優惠鼓勵產業升級發展智慧製造，中小企業不會讓政府失望，我們會讓台灣發光發亮。

（作者是工研院院士、友嘉集團總裁）