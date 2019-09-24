杜絕自行車等洗產地 初犯最高罰30萬、再犯撤銷登記

2019-09-24 20:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部貿易局修正輸出貨品未依規定標示產地或產地標示不實處分原則，將原本不痛不養的「初犯警告」改為罰鍰3至6萬元起跳。其中，自行車及工具機等加強管理貨品，則調高初犯罰鍰金額至30萬元上限，若再犯則廢止出進口廠商登記，新規範已於18日起生效。

經濟部貿易局考量現行《貿易法》規範無法有效遏止「洗產地」，將原訂3至30萬元的罰鍰金額，修正提高至6至300萬元，並增訂檢舉獎勵制度，已於上個會期完成一讀，力拚在這個會期能順利三讀通過。

不過，在新修法令通過前，經濟部貿易局仍致力遏止違法洗產地行為，在既有法令允許的裁罰範圍內，調高處分原則，並微調規範的條文，將貨品項目、標示樣態行為明確化，讓違法業者不得再玩文字遊戲鑽法律漏洞。

貿易局官員說明，若是出口非台灣製造貨品，例如將中國大陸製造貨品偽標為越南製造，且未提及有關台灣製造之字樣，由原訂初犯僅給予警告，調整為初犯3萬元、再犯6萬元、三犯12萬元；不過，若提及台灣製造，則加重以初犯罰鍰6萬起跳，再犯12萬、三犯24萬。

其中，貿易局特別加重對自行車及工具機的罰則，若出口非我國產製自行車或工具機等屬我國加強管理之貨品，產地標示中卻出現有關台灣製造之字樣，初犯直接以最高罰鍰金額30萬元裁罰，若再犯，便會廢止出進口廠商登記。

值得注意的是，條文中除白紙黑字明定進出口貨品的偽標行為，本次貿易局也在條文中增修文字描述，例如新增TAIWAN TAIPEI、地名、廠商名址等，或是以圖案使人誤認其為產地之虞，則加重以初犯4萬元裁罰，再犯、三犯均以加倍處置。