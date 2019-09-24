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舉報永豐金鼎興與三寶案弊案 「吹哨者」張晉源遭停職、薪照領

台榮將擱置酒精生產計畫 今年獲利望優於去年成績

2019-09-24 19:57經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

國內果糖大廠台榮（1220）24日於證交所召開法說會，台榮副總經理陳玉能表示，今年玉米採購價格在低點，加上兩隻腳的禽類與水產飼料表現不錯，今年獲利若沒其他其他意外因素，將不遜於去年成績。另外，原先計劃開發酒精事業，評估由大陸公司協助設廠之計畫，將暫時擱置，主要因目前兩岸關係緊張。

台榮於1969年成立，今年前八個月累計營收18.45億元，年增8.34%。去年營收27.47億元，稅後純益約9,300萬元，每股純益（EPS）0.53元；今年上半年累計營收約13.07億元，稅後純益約3,400萬元，EPS為0.19元。

台榮產品與服務主要分為三大事業群，以去年營收占比來看，飼料為大宗，占42.27%，玉米澱粉占29.2%，果糖占28.53%；飼料廠位於高雄，玉米澱粉與果糖廠則在雲林虎尾。

陳玉能説，在台灣使用玉米澱粉用途多，像是米粉，也有不少是造紙業用於製作紙箱為主。

他指出，台榮原料成敗關鍵在於玉米成本，像是兩隻腳的禽飼料，玉米就占60%比例，果糖與澱粉更是100%是玉米製成；採購方面，去年上半年玉米成本都在低檔，但6至8月價格開始往上走，到今年第1季後維持一段時間逐漸下來，7至8月玉米成本也有往下走之趨勢，因此到今年年底前玉米價格都較低檔，對於今年獲利將有助益。

另外，果糖旺季在6月到10月，7至9月更是大旺季；台榮第3季的毛利率會比第2季好。

台榮去年曾計劃投入6億元開發酒精事業，希望能用於製酒、醫療、製藥，由於考量到酒精技術從美國進來，將有三倍開發成本，但若從大陸進口技術為美國的三分之一；但昨日他表示，此計畫將暫時擱置，是因現在兩岸關係緊張，大陸技術人員能否來台建廠是一個問號，台灣投審會是否會通過此案也是很大問題。

台榮24日股價收10元，下跌0.05元。

國內果糖大廠台榮（1220）24日於證交所召開法說會，此為台榮發言人、副總經理陳...
國內果糖大廠台榮（1220）24日於證交所召開法說會，此為台榮發言人、副總經理陳玉能。記者何秀玲／攝影
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