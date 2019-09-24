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用電大戶條款延後上路 經濟部：各界意見無法聚焦

2019-09-24 19:21經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

經濟部今（24）日表示，5月正式施行的再生能源發展條例中，有關用電大戶需設置一定比例以上綠電的子法，其購買綠電憑證方式，將配合標檢局交易新平台進行。不過，由於各界意見尚無法完全聚焦，用電大戶條款確定將延後上路，實際時程未有定案。

立法院會在4月時三讀通過再生能源發展條例修正案，將訂定及修正共24項子法，陸續在公告及修正程序中，僅剩一項「用電大戶條款」尚無共識，仍在搜集各界意見中，也就是說，該子法確定趕不上原訂在11月1日的公告日期。

經濟部說明，所謂「用電大戶條款」是指，針對用電契約在一定容量以上的用電大戶，明定應共同參與設置再生能源發電設備，或是設置再生能源儲能裝置，如技術上無法達成，則可選擇購買再生能源憑證，最不得已則以繳納代金方式代替，共有四種選擇，作為企業應盡的社會責任。

經濟部能源局長游振偉表示，目前該條款尚無預計對外公告、上路的時程，不過，由於其中包含企業可選擇購買綠電憑證，因此，至少會在明年1月1日標檢局綠電憑證交易的新平台上路後，才會推出子法，以順利接軌，但不見得是同步。

游振偉說，10月將召集相關利害關係人，針對用電大戶的門檻、設置綠電的義務比例及繳納代金的金額做細部影響及討論，了解企業的意見及實務上會遇到的困難，待討論後，意見較為聚焦，後續規劃上路的時程才會明確。

外界關心，強制設置再生能源發電的比例，以及緩衝期年限究竟為何，游振偉表示，10％分三年到位會是一個討論的起點，法規上路後也會提供企業一定年限的設置緩衝期，不可能上路後馬上要求購買綠電。

另外，關於用電大戶的定義門檻，游振偉則說，打算參考地方政府現行做法及過去對大戶能源查核門檻，並統籌各地情況，制定適用於全國的法規，擬以1,600瓩、3,000瓩、5,000瓩三種方案與企業溝通，或視執行情況漸進擴大，減緩衝擊範圍。

經濟部表示，影響範圍主要以製造業、半導體電子業，以及五大耗能產業（石化業、鋼鐵業、水泥業、紙漿及造紙業、煉鋁業等）為主，利害關係人均會參與法規草案的溝通。

綠電再生能源經濟部

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