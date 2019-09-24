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鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

前九月洗錢防制金融情資案件 補稅加罰近2億元

2019-09-24 18:46經濟日報 記者翁至威╱即時報導

立委攜帶鉅額現金上高鐵引發風波，立法院財政委員會明（25）日將排案專案報告。財政部報告指出，針對洗錢防制共有三大作為，包括自金融情資審查課稅情形、稅捐逃漏樣態分析及強化跨機關通報等。

民進黨立委陳明文日前攜帶300萬現金上高鐵不慎遺失後拾回，引發風波，也被視為「洗錢防制」最佳教材。立法院財政委員會明日將邀請相關部會列席，針對鉅額現金提領等情形及洗錢防制措施進行專案報告。

財政部表示，配合洗錢防制，共有三大措施：自金融情資審查課稅狀況、稅捐逃漏樣態分析、強化跨機關通報等。

首先，財政部各國稅局接獲個案情資後，會依職權調查課稅狀況，今年截至9月為止共接獲金融情報784件，補徵及裁罰金額總計約1.94億元。

依據洗錢防制法等規定，針對新台幣50萬元以上的單筆現金收付或換鈔交易，及可能涉洗錢的可疑交易，金融機構都必須向法務部申報，並由法務部分送權責機關處理。

其次，財政部也會分析逃漏稅樣態，依據2018年「我國稅捐逃漏態樣分析報告」，逃漏稅金額最多的稅目為營業稅，其次則為綜合所得稅。

財政部指出，常見的逃漏稅手法，包括利用人頭、假交易、漏開發票等，例如在海外設立紙上公司開立憑證請款，藉此避稅；也常見公司營業人為了逃稅，利用人頭帳戶調度資金，都可能構成洗錢犯罪行為。

第三，財政部表示會持續強化跨機關通報聯繫機制，近年來也精進各種查核技術，統計每年查獲逃漏稅件數約三萬多件，補稅金額約50至70餘億元。

財政部表示，逃漏稅查核有賴機關間合作及通報，將配合法務部等單位落實逃漏稅通報機制，共同打擊逃稅及洗錢等不法行為，降低我國透過稅務案件洗錢之風險。

洗錢防制法財政部逃漏稅

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