永豐銀控背信罪 張晉源首發聲明回應：指控完全不實

2019-09-23 20:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



永豐銀前總經理張晉源表示，永豐金對他揭發金融弊案展開報復。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 永豐銀前總經理張晉源今（23）日晚間發出聲明指出，認為永豐銀美國子行（FENB）出售案讓永豐金股價上漲，一度被認為是成功交易案，卻變成弊案，認為顛倒黑白，也把此案定位成「永豐金對我揭發金融弊案的報復」。

張晉源回應如下：

FENB股權出售案於2016年宣布時，永豐金股價因此上漲，交割後永豐銀的信評也因此提高，這宗在當時被視認為成功的交易案，如今卻變成「弊案」，如此顛倒黑白的指控就是為了對我揭發金融弊案的報復。

針對永豐金控今天不實的指控，我的回應包括：

一、 FENB的財報是經董事會審議通過，財務資訊均充分揭露，金控跟銀行的董事對財務業務狀況都非常熟悉，所謂隱匿資訊的指控完全不實。

二、 FENB的出售案是採取包裹式競標，買家不會對個別資產分別出價，對於永豐提出背離市場基本常識的指控，令人相當錯愕。

三、 出售FENB的董事會是由金控何壽川與銀行董事長游國治召集。由於雙方都是股票上市公司，為了避免公告時間的落差影響市場交易，由雙方投行協商建議日期，當時未有颱風之訊息；當出現颱風訊息之後，董事長何壽川仍拍板在7月8日星期五召開。

四、 雖然何壽川沒有親自出席董事會，但他當天持續關心董事會的審議進度，並要求董事會成員支持此交易案。

五、 為求保密，永豐在許多併購交易當中有使用非公用之帳號進行聯繫，包括何壽川董事長的主任秘書在內，專案透過非公用之帳號聯繫是行之多年的做法，永豐高層對此應該非常清楚。