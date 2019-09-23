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800萬車主有福了！老機車汰舊換新 明年最高補助5,000元

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800萬車主有福了！老機車汰舊換新 明年最高補助5,000元

2019-09-23 19:03經濟日報 記者翁至威╱即時報導

淘汰二行程機車報廢不換新補助金及宣導獎勵金補助500元期間即將於今年底到期。 圖...
淘汰二行程機車報廢不換新補助金及宣導獎勵金補助500元期間即將於今年底到期。 圖／聯合報系資料照片
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環保署今（23）日提醒，淘汰二行程機車報廢不換新補助金及宣導獎勵金補助500元期間即將於今年底到期，目前已進入最後倒數，歡迎車主及機車業者在明（2020）年1月10日前踴躍向地方環保機關提出申請，除可享補助外，更可為環境盡一份心力。

環保署表示，下階段淘汰老舊機車補助辦法也將在今年10月底前預告，明年車主若汰舊一至四期燃油機車，並換購電動機車等，最高可以獲新台幣5,000元補助，約有800萬輛車主受惠。

為加速淘汰二行程機車及鼓勵換購電動二輪車，環保署2015年7月20日訂定發布補助辦法，採三階段調降補助金額至今年底止。今年民眾淘汰二行程機車可向車籍所在地環保機關申請報廢不換新補助金每輛新台幣500元，部分縣市也有再提供加碼補助，但補助只到今年底。

此外今年5月起，環保署為鼓勵機車業者對老舊二行程機車主積極遊說辦理車輛報廢回收，推動「宣導報廢獎勵金專案」，提供宣導獎勵金每輛500元，補助期間也將於今年底截止。

環保署說明，雖然規劃中的老舊機車淘汰補助方案補助對象也包含二行程機車，但明年起補助方案將調整為「汰舊換新」，報廢不換新的補助方案將不再延長，若已無購車需求的車主，建議把握最後的補助機會。

環保署表示，自2008年推動鼓勵淘汰二行程機車政策以來，車輛總數已大幅減少八成以上，下階段淘汰老舊機車補助辦法預訂在今年10月底前預告，各項空氣污染改善方案也會持續進行。

環保電動機車

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