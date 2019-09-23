8月失業率3.89％ 攀24個月高點

2019-09-23 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（23）日公布8月失業率為3.89%，攀24個月高點，不過，季調後的失業率僅微幅增加0.1個百分點。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，8月為畢業季尾端，觀察就業人數、失業人數都持續在增加，顯示畢業生及暑期工讀生還是持續投入勞動市場；而過去三年畢業季（6至8月）的失業率約落0.23至0.24間，不過今年僅0.22個百分點，相對緩和。

不過，8月因「工作場所業務緊縮或歇業而失業」的人數卻攀至23個月高點，反映近期面板、綠能等特定產業經營狀況不佳。潘寧馨說，主計總處積極掌握個別產業大量解僱對勞動市場的影響，目前主要還是與個別產業榮衰有關，對整體勞動市場影響不大。

潘寧馨指出，觀察1至8月的平均數據，因工作工作場所業務緊縮或歇業而失業人數為10.6萬人，雖然高於去年同期，但仍是近19年來次低的水準。潘寧馨認為，現階段仍為穩定狀態，數據確實有反映近期景氣狀況，未來走勢也會持續密切觀察，畢竟是失業率中相當重要的原因。

至於台商回流潮對國內就業市場的影響，潘寧馨指出，根據7月底掌握的98家台商回流業者，其1至7月的受雇人數年增4.02％，遠高於全體企業受僱人數同期的1.13%年增幅，顯示台商回流投資企業確實帶動了國內就業機會。