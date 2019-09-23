美國子行疑遭低賣 永豐銀告前總座張晋源及財顧

2019-09-23 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



永豐金控及永豐銀行於今（23）日對出售子行美國遠東銀行（以下簡稱FENB）專案小組負責人張晋源，依涉違反金融控股公司法及銀行法背信罪提告。永豐銀行表示，自2016年10月起，基於金管會民眾陳情來函及金控董事會要求，歷經近三年進行相關釐清及調查，於今年6月間經訴訟取得財務顧問公司摩根士丹利提供之郵件，並逐一檢視，發現當時專案負責人永豐銀行前總經理張晋源，刻意隱匿實際出售資產之價值，涉有未有於董事會中充分揭露FENB高達6,928萬美元之「遞延所得稅資產備抵」及「備抵壞帳迴轉價值」等，合計約當新台幣21.5億元，導致交易價格有被低估嚴重影響股東權益之情事。

而此案的財務顧問摩根士丹利受永豐銀行委託，未善盡顧問職責及善良管理人應注意義務，導致公司及股東權益嚴重受損，因此提出民事訴訟，求償金額6,928萬美元（約21.5億元台幣），未來也將視案件發展對張晋源提起民事求償。

永豐金控及永豐銀行係於2016年7月8日召開臨時董事會通過處分子公司Sinopac Bancorp （以下簡稱SPB）100%股權予美國公司Cathay General Bancorp（以下簡稱Cathay），SPB亦100%持有FENB股權，處分金額3.53億美元。永豐銀行表示，因主管機關接獲民眾陳情函，指稱本交易案有若干疑點，公司因此開始著手調查，董事會並要求列入定期追蹤報告事項。

永豐銀行表示，調查後發現，張晋源在向臨時董事會報告FENB交易案時，未將「遞延所得稅資產備抵」5,728萬美元及「備抵壞帳迴轉價值」1,200萬美元列入出售資產之項目，而資料顯示，其向買家均有揭露該兩筆之價值，顯示其自始即知悉，卻刻意隱匿董事會。

此外，張晋源在整個交易案中，竟要求專案小組違反公司規範，使用私人電郵處理本交易案，且不僅事後未告知公司，也拒絕提交相關檔案記錄；另明知Cathay已於2016年6月30日召開董事會通過本交易案，卻聲稱買賣雙方必須要在2016年7月8日同日召開董事會通過此案，不顧當日為颱風放假日，處理程序顯有不合常規。