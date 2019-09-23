興達電廠燃煤許可展延 台電：估秋冬可減燃煤量六成

2019-09-23 16:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台電表示，關於興達電廠的空汙改善，台電在能力範圍內，一定會盡力而為。 圖／高雄市環保局提供 分享 facebook

南部反空汙大聯盟今（23）日針對高雄市環保局通過興達電廠4年許可展延，發起陳抗。對此，台電發言人徐造華表示，關於興達電廠的空汙改善，台電在能力範圍內，一定會盡力而為，但也必須兼顧穩定供電。

徐造華指出，興達電廠不僅是南部重要的電力來源，其空氣污汙染物排放濃度皆符合、甚至低於中央及地方環保排放標準。

根據環保署資料，電力業僅占國內PM2.5污染源的4.5%至9.9%。徐造華表示，這顯示電廠非空汙主因，但台電對於環團的訴求予以尊重，也仍會善盡社會責任，持續投入各項空汙改善措施，並積極推動興達電廠燃氣機組更新改建計畫。

徐造華進一步指出，未來興達電廠既有燃煤機組於秋冬空汙季時將停止運轉2部，另外2部機組則削減至70%用煤量，預估秋冬季整體可減少燃煤量六成。其中，燃煤1、2號機組將提前於112年底除役，另外3、4號機組將於113年底轉為備用機組，並於備轉容量率低於8%才啟用，且未來在供氣穩定前提下，將會優先調度天然氣發電。

徐造華表示，台電已積極推動興達電廠燃氣機組更新改建計畫，更新設置3部燃氣複循環機組，總裝置容量約390萬瓩，希望興達電廠持續改善空汙的同時，能源轉型與增氣減煤亦需要時間，須按部就班逐步達成，包括考量天然氣供應、機組調度及用電成長等問題，不能隨興無止盡減煤及限用機組。