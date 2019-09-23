機車業者不降價 財長：貨物稅減徵加碼還是會做

2019-09-23 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



行政院指示財政部研議機車減徵貨物稅議題，財政部擬提出汰舊換新加碼方案，不過機車業者表態不願配合減徵降價，即便如此，財政部長蘇建榮今（23）日表示，汰舊換新加碼方案還是會做，至於是在現行貨物稅12條之5去延長並加碼，或針對環保機車另立新方案等細節，仍待研商。

據了解，目前財政部提出的汰舊換新方案，是針對符合六期環保機車排放標準、125c.c以下的新機車，提供汰舊換新減徵優惠，會比現行優惠略高，約在每輛5,000元上下，優惠預計為期五年。

蘇建榮今表示，現行貨物稅條例12之5已提供汽缸排氣量150c.c.以下舊機車，如出口或報廢登記滿一年且出廠四年以上，並在出口或報廢日前後六個月內購買新車並領牌照，購車時可享汰舊換新減徵優惠每輛4,000元，優惠期間至2021年1月7日止，僅剩一年多，是否延長？蘇表示，「屆時再討論。」

不過機車業者不願意配合降價，機車減徵貨物稅是否還要再加碼？蘇建榮說，行政院仍傾向會做，但相關細節仍未敲定，由於現行汰舊換新減徵貨物稅規定中，並未要求符合六期環保標準，未來在擬訂政策時會納入考量。

至於加碼的減徵優惠，是會在現行貨物稅條例12之5中調整，或另立新方案，蘇建榮則表示仍未拍板。