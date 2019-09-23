推動GDPR適足性認定 國發會：已啟動個資法修法作業

2019-09-23 11:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國發會主委陳美伶今（23）日赴立院進行業務報告，她指出，為順利推動歐盟一般資料保護規則（GDPR）適足性認定，國發會已啟動個資法修法作業，全面檢討個資法，8月並舉辦一場公聽會及三場座談會，了解國內各界聲音，以提出符合GDPR標準與國內產業需求之修法方向。

陳美伶指出，為兼顧資料價值與隱私保護，歐盟已全面施行GDPR，建置嚴格的個人資料保護法制架構，而我國與歐盟經貿往來密切，必然無法置身事外。

為順利推動適足性認定，並兼顧國內法規調適及產業需求，陳美伶表示，國發會已啟動個資法修法作業，於8月邀集相關團體及專家學者舉辦公聽會及座談會，全面檢討個資法。

國發會表示，主要針對「公務機關與非公務機關之區分」、「個資蒐集、處理及利用之區分」、「個資侵害通知」、「產業使用」、「國際傳輸」及「個資保護獨立專責機關」等議題進行討論，盼傾聽國內各界聲音，以提出符合GDPR標準與國內產業需求之修法方向。

歐盟方面最關注的二大項目為「跨境傳輸」與「獨立專責機關」。我國目前是以原則許可、例外不許可，但歐盟更為嚴格，是原則不許可、例外許可。不過，國發會說，歐方並沒有要求我方一定要改變，而著重於法規是否能保護個資。

陳美伶說明，國發會去年7月4日成立個人資料保護專案辦公室，整合各部會資源因應歐盟GDPR，積極與歐方進行個人資料保護適足性協商，就外界提出之個人資料保護法疑義，邀集專家學者及相關部會研商討論，並透過舉辦個人資料保護宣導會等加強各部會落實執行個資法之一致性。

去年底國發會已完成我國「個人資料保護適足性自我評估報告」送交歐方，並於今年3月接獲歐盟司法總署總署長正式回應，歐盟針對我方自評報告提出相關議題要求我方說明。

國發會6月初率團至歐盟司法總署舉行第一次雙邊技術性諮商，就前揭部分議題完成討論，預計在10月以視訊方式進行第二次技術性諮商，續行討論部分包括個資保護專責獨立機關等其餘議題。