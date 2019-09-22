光陽再籲降機車貨物稅 陳其邁：會做好政策評估

2019-09-22 16:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



光陽機車執行長柯俊斌今（22）日向行政院副院長陳其邁面陳調降機車貨物稅，陳其邁表示，行政院會從思考減輕民眾負擔的角度來著手，但因牽涉修法，也牽涉到其他一些貨品比例等考量，所以行政院現在通盤來做檢討，行政院會好好做政策上的評估。

陳其邁今率經濟部、勞動部、環保署等部會官員，前往高雄市出席「輔導機車行升級轉型」高雄場次，並與高雄市政府代表、在地機車行業者代表以及柯俊斌、睿能創意（Gogoro）副總郭錦程等車廠代表進行與談，並說明機車行轉型升級事宜。

繼上次向行政院長蘇貞昌建議調降機車貨物稅後，柯俊斌這次也不忘再度建言，他向陳其邁表示，台灣因為有課機車貨物稅，在台灣賣的機車比歐洲還貴，現在機車已成為庶民必備的交通工具，不像過去是屬於奢侈品，建議應取消機車貨物稅。

陳其邁在會中指出，據統計，截至今年7月底，全國機車總數為1,390萬輛，其中，燃油機車為1,364萬輛，占98.1%；電動機車為26.3萬輛，占1.9%。但今年1-7月機車新增掛牌數為48萬1,755輛，其中，燃油機車為41萬1,882輛，占85.5%；電動機車為6萬9,866輛，占14.5%。

陳其邁表示，根據資料顯示，民眾新購機車選擇電動化比例已逐漸上升，行政院對電動機車發展給傳統機車行帶來的衝擊相當關心，政府將積極協助業者及早因應，減少衝擊並順利升級轉型，而台灣一向有「機車王國」之名，全台有將近1,400萬輛機車，平均每1.5人就擁有一輛，機車對台灣人來說不只是代步工具、生財工具，更是生活及文化的一部分。

陳其邁表示，舉他自己為例，其家裡共有三部機車，這是生活、工作的一部分，且因為機車行很多都是傳統經營，而行政院拍板機車行轉型輔導政策，將在未來四年內投入新台幣4.5億元，政府規劃升級三部曲輔導1萬家機車行升級轉型，辦理的機車行升級轉型說明會就是第一步。