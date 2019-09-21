陸客縮減衝擊9月開始顯現 慘況至少延續到春節後

2019-09-21 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



陸客大縮減的衝擊從9月開始顯現威力，據交通部觀光局初步統計，今年8月陸客來台人數平均每日尚有5,300餘人，9月到19日為止，平均每日僅910人，創開放陸客來台觀光11年以來最低紀錄，觀光局估算陸客自由行到10月就將歸零，屆時旅客量會更少，而且衝擊情況至少會持續到春節過後，各旅遊業者已面臨最強霸王式寒流。

相關官員分析，這波陸客縮減潮，至少會延續到明年春節過後，甚至可能持續到5月20日以後，因為台灣總統大選要到1月11日才投票揭曉，屆時若是確定政黨又要輪替，即使陸方重新開放來台觀光，並接受申請大通證、入台證，最快也得三周至一個月的時間，才拿的到證件，那時候已經過了每年最重要、最大的春節觀光旺季。

官員指出，即使大選後確定政黨輪替，陸方要不要在5月20日前就開放陸客來台，還是未知數，若是對岸不鬆手，這波陸客縮減寒流，起碼會延續到5月20日以後，對我航空、飯店、免稅店、餐飲業、旅行社、遊覽車、各式賣店、夜市攤商等各觀光相關產業，商機影響相當大，若是政黨不輪替，後續會如何變化，則更難以預料。

據交通部統計顯示，2008年7月18日台灣正式開放中國大陸民眾來台觀光，當年不到半年的時間，平均每日來台陸客人數已有901人，翌年，平均每日來台陸客便增至2,663人，且當時僅團客可以來台灣旅遊，自由行旅客尚未開放。2015年陸客來台達到最高峰，團客加自由行平均每日多達1萬1,463人，為今年9月的12.6倍。

官員表示，今年7月傳出陸客團從9月開始將減半的消息，因一直無法獲得證實，還存有一絲期望，希望最後僅是傳言而已，結果9月一開始，不單自由行旅客驟減，連團客也大幅縮減，兩者相加，竟出現開放陸客來台觀光以來，平均每日來台人數最少的慘況，過去隨處可見陸客身影的景況，已不復見。