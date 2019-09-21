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陸客來台人數縮減到窒息量 十一長假商機泡湯

2019-09-21 15:06經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

今年中國大陸的「十一長假」有七天（10月1~7日），原本是陸客來台極重要的觀光旺季之一，但今年因兩岸關係不佳，陸客大幅縮減，交通部官員認為，今年大陸十一長假的商機應該泡湯了，來台人數將會是開放陸客來台觀光11年來最慘澹的一年。

據交通部統計，在馬政府時代，每逢大陸十一假期，包括團客和自由行，平均每天都有一萬多人，最多時還曾達到一天1.5萬餘人，熱絡的狀況到處都可見陸客身影，包括各式賣店和夜市攤販等各觀光相關業者，無不眉開眼笑，喜迎十一商機。蔡政府執政後，隨著陸客的縮減，十一假期來台人數也不如以往，但至少一天還有六千餘人。

相關官員說，過去十一長假的陸客主力是自由行，多則一天可到六千人，少的話也有4,000餘人，加上團客，最多時一天近萬人，少則六千多人，但今年10月開始陸客自由行將全部歸零，僅剩也已大幅縮減的團客可以來，以9月平均每日陸客團加自由行僅910人估算，10月開始一天恐不足800人，故今年十一長假的陸客人數，可能僅有鼎盛時期的二十分之一。

十一假期的陸客商機已經丟失，接下來的年底跨年、明年春節等兩個重要旺季，官員認為同樣會受到陸客縮減的衝擊，來台陸客人數將續創歷史新低紀錄，整個陸客市場得等到總統大選明朗後，才可能有新的變化。

由於大陸官方限縮陸客來台，連帶金馬澎三個離島小三通也受到衝擊，經三地縣長赴大陸溝通後，已於本月20日開始恢復，交通部官員認為，只要陸方恢復小三通陸客自由行活動，七天的十一長假就應該可以笑納陸客商機，不致與台灣本島一樣受到衝擊。

今年大陸十一長假的商機泡湯，來台人數將會是開放陸客來台觀光11年來最慘澹的一年，...
今年大陸十一長假的商機泡湯，來台人數將會是開放陸客來台觀光11年來最慘澹的一年，所幸金馬澎小三通已開放陸客自由行，不致受到衝擊，圖為金門莒光樓。　記者楊文琪／攝影
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陸客十一長假自由行

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